أهم تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري بالصحافة الوطنية:

📌سنعود للغلق إذا تواصل التمادي في خرق الاحتياط الصحي.

📌كدنا نصل إلى نهاية الوباء وعدم الاحتياط الصحي دليل عضوي على تصاعد انتشارها

📌لم أعد أفهم سبب خرق الناس للواجب الوقائي .

📌وصلنا مرحلة التوازن بين الوفيات رحمهم الله والذين تماثلوا للشفاء.

📌سنشرع في انتاج كاشف مخبري لفيروس كورونا في غضون عشرة أيام.

📌سنرخص للجامعات لإنشاء مكاتب دراسات ذات طابع تجاري.

📌سيجتاز طلبتنا امتحان البكالوريا لكن بمراعاة الظروف الصحية.

التزم أمام المواطنين بمواصلة سياسة السكن.

📌سنرفع الضريبة على الدخل الأقل أو الذي يساوي من 30 ألف دينار من خلال قانون المالية التكميلي المقبل.

📌لن نعود للمديونية

📌سنأمر البنوك بتمويل المشاريع إلى غاية 90 بالمائة بالنسبة للتي تستعمل المواد المصنعة محليا

📌بواقعية أقول على أننا قادرون على انتاج الزيت والسكر بالجنوب بعد كورونا وفي ظرف وجيز.

سنستعمل تقنيات الجي بي أس والدرون والتحقيق الميداني لإحصاء رؤوس الماشية.

📌سابقا كان النظام الاقتصادي يعمل بتقنية تسهيل الاستيراد مقابل ابقاء عمولة بالخارج.

📌صرف الميزانيات في السابق وطيلة خمسين سنة لم يكن يتجاوز 60 بالمائة.