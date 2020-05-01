أهم تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري بالصحافة الوطنية:

📌سنعود للغلق إذا تواصل التمادي في خرق الاحتياط الصحي.
📌كدنا نصل إلى نهاية الوباء وعدم الاحتياط الصحي دليل عضوي على تصاعد انتشارها
📌لم أعد أفهم سبب خرق الناس للواجب الوقائي .
📌وصلنا مرحلة التوازن بين الوفيات رحمهم الله والذين تماثلوا للشفاء.
📌سنشرع في انتاج كاشف مخبري لفيروس كورونا في غضون عشرة أيام.
📌سنرخص للجامعات لإنشاء مكاتب دراسات ذات طابع تجاري.
📌سيجتاز طلبتنا امتحان البكالوريا لكن بمراعاة الظروف الصحية.
التزم أمام المواطنين بمواصلة سياسة السكن.
📌سنرفع الضريبة على الدخل الأقل أو الذي يساوي من 30 ألف دينار من خلال قانون المالية التكميلي المقبل.
📌لن نعود للمديونية
📌سنأمر البنوك بتمويل المشاريع إلى غاية 90 بالمائة بالنسبة للتي تستعمل المواد المصنعة محليا
📌بواقعية أقول على أننا قادرون على انتاج الزيت والسكر بالجنوب بعد كورونا وفي ظرف وجيز.
سنستعمل تقنيات الجي بي أس والدرون والتحقيق الميداني لإحصاء رؤوس الماشية.
📌سابقا كان النظام الاقتصادي يعمل بتقنية تسهيل الاستيراد مقابل ابقاء عمولة بالخارج.
📌صرف الميزانيات في السابق وطيلة خمسين سنة لم يكن يتجاوز 60 بالمائة.