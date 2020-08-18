أهم تصريحات الرئيس تبون في الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي

انطلقت اليوم، اشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر.

اللقاء سيحضره أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والانعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصادين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف الى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد وباء كوفيد 19 وآليات التوجه نحو اقتصاد مبني على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا السياق، سيقدم الشريك الاقتصادي من متعاملين وأرباب عمل وثيقة موحدة تتضمن مقترحات لإثراء خطة الانعاش و سيرافع الشركاء الاجتماعيون بدورهم من اجل الحفاظ على مناصب الشغل وتعويض العمال المتضررين من وباء كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته الافتتاحية للندوة، أن هذه الأخيرة امتداد للخطط التي سارت عليها الحكومة في اجتماعاتها السابقة، وأنها خاتمتها حول الاقتصاد، مشيرا إلى أنه اليوم عادت الطمأنينة إلى المواطن بعد ظروف الوباء، الذي نحن على وشك تجاوزه.

وقال الرئيس إن اللقاء يرمي إلى إيجاد السبل لإنعاش الاقتصاد الوطني بمساهمة كل الأطراف، ليكون اقتصادا يستفيد منه كل الجزائريين في ظل دولة تمنح فيها فرص متساوية في التكافؤ دون تمييز. وذكر أنه من الواجب الاستفادة من خطأ الاعتماد على الريع البترولي، تقليصه إلى 80 بالمائة في غضون سنة 2021، ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار أواخر 2021، مؤكدا أنه أمر ممكن جدا لأن الرؤية الاقتصادية واضحة والإرادة السياسية موجودة، مصرحا: “نعم لقد كانت شعارات وتكررت لكنها لم تطبق .. نتمنى أن نتجند اليوم جميعا للخروج من سيطرة المحروقات على الاقتصاد الوطني .. لقد أصبحنا بين أيادي غير جزائرية .. من يريد تكسيرنا يستعمل النفط”.

وهنأ تبون، المصدرين الذين اقتحموا أسواقا تنافسية رغم الصعوبات، كمصانع إطارات العجلات الذي يصدر إلى الولايات المتحدة، وشركات إنتاج الحلويات ومواد التجميل وغيرها، مشيرا إلى أن هذه مؤسسات صغيرة ومتوسطة. مصرحا: “هناك مؤسسة متوسطة تصدر للخارج وجهت له الشكر في أحد المعارض لكن هناك من أراد تكسيره فقاموا باتهامه بعدم المساهمة في إدخال العملة الصعبة .. هكذا إذن الناس لي تخدم دائما يحاولون تكسيرها”.

وصرح رئيس الجمهورية أنه سيكون هناك أروقة خضراء بالنسبة لبعض المنتجات لتشجيعهم على التصدير، مؤكدا أن الدولة مستعدة للتنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصلون عليها ومساعدتهم على توسيع مصانعهم ودراسة أوضاعهم مع الضرائب، داعيا المستثمرين إلى توجيه اهتماماتهم للأسواق الإفريقية التي ترغب في التعاون المؤسسات الجزائرية واقتحامها، لكن ذلك يتطلب مجهودات أخرى من بينها استحداث بنوك مشتركة على المستوى الإفريقي لتسهيل التصدير.

وعاب الرئيس على النظام البنكي الذي قال إنه يحتاج مراجعة، وكذا قطاع النقل مصرحا: “لست ضد شركات طيران خاصة أو حتى النقل البحري”. كما عاب على استيراد بعض المنتجات في ظل وفرة موادها الأولية، بسبب غياب الصناعة التحويلية وانعدام الاسنجام بين الفلاحة والصناعة.

وحذر تبون من النموذج الفنزويلي بسبب التلاعبات والفساد، مؤكدا أنه سيبعد التجريم على عدة أمور تتعلق بالتجارة والاقتصاد، عدا الفساد وتبييض الأموال.

وصرح رئيس الجمهورية، أن الأبواب والبنوك ستبقى مفتوحة أمام الاثتمار وتم تخصيص امتدادا لهذا الاجتماع 1900 مليار دينار إلى غاية نهاية السنة لمن يريد الاستثمار، مصرحا: “البنك يسلفك لكن إذا توفرت فيك شروط الاقتصاد الجديد وليس الربح السهل والريع”. مضيفا: “سنبتعد عن الاستثمار الثقيل الموجه للتصدير والمنافسة الدولية”. مؤكدا أن القروض ستكون فقط لشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة.

وأكد أنه تم تحديد ابتداء من 2021 لن يتم استيراد أي لتر من المواد الطاقوية، لأن الوقت قد حان لإنتاجها محليا.

وشدد أن الجامعة ينبغي عليها أن تكون مساهمة في الاقتصاد الجديد، عن طريق دراسات مقابل أرباح لصالحها.

وأكد رئيس الجمهورية أن الوضع المالي للبلاد صعب واحتياطي الصرف في حدود 57 مليار دولار، لكن يمكننا تجسيد إصلاحات، ولسنا في وضع قاتل يمكننا المضي في انتظار إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بهذه الإمكانيات. مشيرا إلى أن سعر النفط سيبقى يتراوح في حدود 40 دولار للبرميل متوقعا تسجيل 24 مليار دولار كمداخيل النفط تضاف إلى الاحتياطي الموجود، مشددا على رفضه الاستدانة لا من “الأفامي” ولا من الدول الصديقة والشقيقة مؤكدا: “السيادة ستبقى كاملة”.

وتوقع تحقيق أرباح في الصادرات خارج المحروقات تصل إلى 400 مليون دولار نهاية سنة 2020 أرباح وترتفع إلى 800 مليون دولار نهاية 2021، وفقا لأرقام من وزارة المناجم والطاقة والصناعة الصيدلانية