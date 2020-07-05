أهلي جدة يواصل محاولاته لإعادة بلايلي الى السعودية

ج.ن

يسعى نادي أهلي جدة السعودي، لاستعادة بقية محترفيه الأجانب الذين لم يلتحقوا حتى الآن بتدريبات الفريق، حيث يواصل اتصالاته مع الجهات الرسمية المختصة لتنسيق عودتهم من بلدانهم، ومن بين هؤلاء يتواجد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي الذي عجز عن الالتحاق بزملائه في النادي السعودي، نتيجة تمديد السلطات المحلية إغلاق الحدود حتى منتصف شهر جويلية الجاري.

ووضع مسؤولو النادي الأهلي عدداً من الخيارات لاستعادة اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، ومنها نقل بلايلي إلى أوروبا، وتحديداً إلى العاصمة الفرنسية باريس، للحاق بالطائرة التي تكفل بها الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب، وبعض الأجهزة الفنية والطبية التي وصلت في وقت سابق إلى الرياض.