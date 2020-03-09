أنصت إلى نجوى الغرفة الخلفية للتاريخ .

الحلقة الأولى :

بقلم: وليد فرج

بعيدا عن التجاذبات المفاهيمية للثورة و الفعل الثوري ، اتقاءً للاختلاف القائم حول فاعليه و فواعله ، يبقى المثقف هو المحور الذي تدور حوله الثورة و عقله هو الرحم الذي تتخلق فيه دواعيها و منه تنتج أفكارها فهو ممهد أرضها ، ومشعل فتيلها الأول ، كما توهمه المفكرون الفرنسيس ، أثناء وبعد الثورة الفرنسية سنة 1789 ، والشاهد الأكبر على ذلك لديهم ، هي أسوار و جدران سجن الباستيل الملكي والتي أوت المثقف فولتير بسبب نشاطه الثوري مرة و أخرى بسبب افكاره التي بثها في كتابه (الرسائل الانجليزية) ، الذي كانت أوراقه في الأخير وجبة لألسن النار ، ليضطره الاستبداد الملكي ، إلى الخروج من فرنسا ، و نفس المصير لاقاه كتاب (أفكار فلسفية) الفيلسوف (ديدرو) ، و الكتاب الموسوعي (كلود أدريان هلڤتيوس) اعتبر كتابه (في الروح) الأخطر حيث اتهم القساوسة صاحبه بالهرطقة وأُمروا بحرقه ، ويعتبر دور الفيلسوف لامتري ، جاليا في بناء الإرهاصات الإيديولوجية الأولى للثورة مع باقي الأسماء التي ذكرناها سابقا . لينتقل مفهوم الثورة بعد الديالكتية الميثالية لهيغل إلى الماركسية ، التي ربطت الثورة بفاعل آخر هو الطلائع المثقفة للنخب العاملة .

لعل أول ما يصطدم به الباحث في الحركية الفلسفية الكلاسيكية الثورية في المخزون الفلسفي الفكري الألماني ، هي افكار الفيلسوف الكبير (كانط) ، التي كانت تتسم بانعدام أي رابط بينها وبين الفكري الثوري ، لاستحالة إدراك الحقيقة كاملة عن طريق الحواس على حد قول كانط ، لتبقى الإصلاحات السلمية التي يقوم بها الحاكم هي الحل الأمثل ، فنجده لم تقترب فلسفته من الموضوعات و القضايا الحيويه السياسية ، بل بقيت محافظة في مخرجاتها الفلسفية وذهبت أحيانا كثيرة إلى استحالة التغيير عبر الفعل الثوري كما قال بذلك يوسف شيلينغ ويوهان غوتليب .

ليبقى هذا الاختلاف الفلسفي الجذري بين النخب الفلسفية الفرنسية و الألمانية هو منفذنا إلى الخلفية الحقيقية للثورات و لاسيما الثورة الفرنسية ، فماهي أسباب هذا الاختلاف ؟ و كيف تأسس؟ وكيف انجرت النخب و الشعوب حول وهم الثورة الفرنسية ؟

إن تتبع الأحداث بهوامشها عبر تمشي تاريخي سوف يقودنا إلى سنة 1750 ، حيث يتوقف التاريخ عند هذه السنة بتوقف المجوهراتي اليهودي (آمشل موسى باور) من رحلاته في أقطار أوروبا الشرقية ، ليستقر نهائيا في فرانكفورت بألمانيا و يفتتح محلا للصرافة و يعلق فوق بابه درعا أحمرا كرمز للقوة و السيطرة و الهيمنة ، وهذا ما نجده عند الثوريين اليهود في أوروبا الشرقية .

كان لآمشل موسى باور ، ابن من مواليد عام 1735 ، اسمه آمشال ماير باور ، ليتوفى الأب ، ويترك ابنه الذي لم يتجاوز 11 من عمره ، محترفا في مهنة الصياغة و الربا ، فيدير المؤسسة التي خلفها أبوه باقتدار ، تحت حماية ذلك الدرع الأحمر المعلق فوق بابها .

استطاع ماير إقناع 12 رجلا من كبار الأغنياء ، بتجميع ثرواتهم لأجل لوبي يمكنهم من خلاله تمويل الثورات العالمية مما يسمح لهم بالتغلل. والانقضاض على دواليب تحريك الاقتصاد بعد أي ثورة يشعلونها ، فبعد فشل الثورة الانجليزية لبطئ التنفيذ و عدم الإسراع في إعدام أعداء الثورة الرجعيين .

يأتي المخطط الخاص بفرنسا يعتمد على سلاح الثروة المجمعة ، بالسعي إلى توليد ظروف اقتصادية صعبة مثخنة بالقلق ، مما يؤدي إلى اتساع دائرة البطالة ، بين صفوف الشعب الفرنسي ، فيتحمل مسؤولة الوضع الملك و حاشيته و الكنيسة و ارباب العمل ، ليبدأ بعدها دس المحرضين داخل صفوف الشعب ، لبث الحقد و الكراهية ، و تهييج المشاعر ضد كل ما يمت الصلة للطبقة الحاكمة ، والتي سوف يتم إلصاق الفضائح الجنسية ، وهذا ما جاء هلى لسان ماير ملخصا أبعاد الخطة :(بما أن أكثرية الناس تميل إلى الشر أكثر من ميلها إلى الخير ، فإن الوسيلة المثلى للحصول على أطيب النتائج في الحكم هي استعمال العنف و الإرهاب ، وليس استعمال المناقشات العلمية الهادئة .. يجب على الدين يسعون إلى الحكم أن يلجئوا إلى الدسائس و الخداع و التلفيق لان المثل الاجتماعية الكبرى كالصدق و الاستقامة ما هي إلا عيوب كبرى في السياسة )

شرع الشيطان ماير بايفاد عملائه ، لبدئ الاحتكاك بالضحية الاول و الذي لن يكون الا المركيز (ميرابو) المنتمي الى طبقة النبلاء و كان يحضى بمكانة مميزة لدى الملك ، وما ساعد على استقطاب المركيز ميرابو انه كان عربيدا منعدم الاخلاق ، تتمثل فيه كل الفواحش ، وكان أقرب صديق للدوق الذي اختير فيما بعد كواجهة كاذبة للثورة الفرنسية .

… يتبع