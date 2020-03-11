أنصت إلى نجوى الغرفة الخلفية للتاريخ .

الجزء الثالث

بقلم: وليد فرج

كان (كاعليسترو بجوزيف بالسامو) قد وصل من باليرمو ، لأجل إتمام مهمة في غاية الحساسية و كنائب (لشودر لوس) ، أسس مطبعة لغرض نشر كل ما يتعلق بالثورة من مناشير تحريضية و إعلانات لنشاطات ذات صلة بالنشاط التخريبي للنورانيين ، متخذا احد منازل الدوق دورليان مقرا له ، وكوّن لجنة إعلامية أوكل لها تهييج الجماهير و بث الروح الثورية فيها بشتى الوسائل والطرق ، تمهيدا لإشعال الثورة .

يقول (سكادر) في كتابه أمير الدم ، و هو بصدد الحديث عن بؤرة الثورة الأولى قصر الياليه رويال : لقد كان هذا القصر يشغل رجال الشرطة ، أكثر مما تشغلهم بقية المناطق في باريس كلها مجتمعة .

إن سذاجة الملكة أنطوانيت و ضعف المحيط الدائر بها ، يعتبران إحدى الأسباب التي غذت نشاط الشيطان ماير أتباعه ، فلو استمعت للرسائل التي كانت ترسلها شقيقتها محذرة إياها من مؤامرة يحيك خيوطها أصحاب المصارف العالميين بمعية الماسونية الفرنسية ، لكن ماري أنطوانيت ، لم تصدق هذا التحذير ، وبذلك تكون قد خطت أولى خطواتها نحن المقصلة .

إن المتمعن في عمل آلة الشيطان للنورانيين و التشابك الوظيفي لعناصرها ، التي تدور حول محور الرذيلة و تلطيخ السمعة عبر الاستدراج لمراتع الخنى ، ثم التشهير ، يدفعنا للقول أن جل المؤرخين قد أخطأوا في سمعة الملكة ماري أنطوانيت ، التي سعى النورانيون إلى تشويهها بشتى الطرق ، لخلق مسوغ يقودها المقصلة ، لتبقى صورة العنفوان و الرفعة التي واجهت بها الملكة شفرة المقصلة تتحدى صنائعهم الخبيثة . وما قصة (عقد الجوهر) التي تدبرها وايزهاوبت و موسى مندلوهسن واحدة من الأدلة التي تثبت براءتها ، فأمعنوا في خلق المخططات باختلاق قصة جديدة اكثر خبثا وذلك بكتابة رسالة على لسان قلم الملكة مزورين توقيعها و أرسلت إلى الكاردينال برنس دي روهان تطلب منه لقاءها في قصر الباليه رويال في منتصف الليل ، لأجل الحديث في قصة العقد ، وكلفوا إحدى المومسات بالتنكر في زي الملكة و مقابلة الكاردينال في التوقيت المحدد لذلك ، و في صبيحة يوم الغد كان اللقاء المفبرك هو الخبر الأول للجرائد و المناشير به تغطي ارض باريس .

وبعد أن حدّت حبات عقد الجوهر شفرة المقصلة رحلت إلى انجلترا لتحفظ بحيازة اليهودي (اليسون) .

وبالرجوع لكتاب الكهنوت الشيطاني لمكاتبته الليدي كوينزبورو و التي عثرت على اسطير قديم كتبته اليهودي (برتار لازار) عام 1849 اسمه العداء للسامية ، أثبتت من خلاله إن بنيامين جولود شميد ، وأخاه أبراهام و شريكهما موسى ميكانا وابن أخيه السير موسى مونتيفيور الذين يعتبرون من أثرياء اليهود بانجلترا و ارتباطاتهم بإخوانهم اليهود بفرنسا وعلاقتهم الوظيفية في الهاب الثورة الفرنسية و تنسيقهم مع خلية برلين مع الناشط ايتشع وصهره دافيد فريدلاندر و هيرز غريبر من الالزاس .

لنخلص إن لعبة الثورة القذرة تنطلق من المال و تنتهي إليه ، انطلاقا من إسقاط الحكومات في العجز المالي الذي يكون أول خرم يتغلغل منه. جرذ النورانيون ، كما فعلوا بعدها في أمريكا و روسيا و اسبانيا .. ويبقى وصف الكاتب السير والتر سكوت لتعامل الممولون اليهود مع الحكومة الفرنسية كتعامل المرابي مع المسرف المتلاف المفلس ، تعطيه باليمين لتعتصر ثروته بفوائد القرض بالشمال .

و تبقى آلة التشهير والدعاية ثاني مرتكزاتهم في نشاطهم القذر ، بثها يسقط اللعنات على كل من له علاقة بالدولة أو الكنيسة ، فينما كان أمثال روبسبير و دانتون تهدهما آلة الشر كزعماء لحكم الإرهاب و مجموعة أخرى منتقاة بعناية كانت تلتقي في دير اليعاقبة لأجل الهجوم على سجن الباستيل وفك عقال كل من فيه من مجرمين لغرض إشاعة الفوضى والجريمة و في هذا الدير الذي كان يعتبر مكان مقدسا ليصبح وكرا ضبطت فيه قائمة المحكوم عليهم بالتصفية بعد حجزهم من طرف الخلايا السرية بإدارة مانويل الذي أصبح فيما بعد مدعيا عام لباريس .

و انفجرت الثورة الفرنسية ليستولي اليعاقبة على السلطة و فرضوا على الدوق دورليان التصويت على إعدام الملك ابن عمه كي يلتصق فيه دمه ، لتكون أوراق رذائله بعدها جاهزة لجره للمقصلة أيضا .

في هذه الأجواء كان الماركيز ميرابو يتأمل مآلات الوضع محاولا استدراك الوضع بتهريب الملك لكن خطته كانت تحت أعين الشيطان ، فلحق به ما لحق بسابقيه المقصلة .

يبقى رأسا عهد الإرهاب روبسبير و دانتون بعد أن أتما مهمتهما تنتظرهما المقصلة .

من رحم الشر هذا خرجت افكار التنوير و العلمانية و اسست منظومة حقوق الانسان كورقة تشهر في وجه المتمردين ، كما اشهر المقاصل التي حدّ شفرتها الشاب ماير و هو يتأمل ذلك الدرع الاحمر اعلى باب دكان الصيرفة الذي ورثه عن والده ليترجم عبارة الدرع الاحمر للألمانية فتصير (روت شيلد) التي اتخذها كاسم عائلي .

والان مستلبي العقول من النخب حول العالم العربي و في بلدي العزيز من اصحاب شعار (دولة مدنية ميش عسكرية) هل اقتنعوا انهم مجرد قطيع انجرف دون شعور منه ، وراء روت شيلد الشيطان اليهودي .

هل ابسط لكم خفايا الثورة الامريكية ؟!!