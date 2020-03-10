أنصت إلى نجوى الغرفة الخلفية للتاريخ .

الجزء الثاني

بقلم: وليد فرج

في الجزء الأول من هذا المقال ، ألمحت بومضة مستعجلة ، للاختلاف بين بعض الفلاسفة الفرنسيس ، من الذين شكّلت أفكارهم الإطار الإيديولوجي الظاهر ، الذي نَشَطَت فيها الثورة الفرنسية ، والبيئة الفكرية الآداتية التي استنبتت أدوات الثورة ، كما توهمتها الكثير من النخب ، بأنها هي المدرسة الحقيقية، التي انبثقت منها الثورة الفرنسية ، شغلت فكر الإنسانية و أشرت إلى الاختلاف بينها وبين أفكار الفلاسفة الألمان من عصرييهم ، التي كانت في العموم بعيدة عن تناول القضايا ذات العلاقة بموضوعات الحياة السياسية عامة ، وفي هذا الصدد ذكرت كانط ، وصريح فلسفته الرافضة لأي تغيير يأتي عن طريق الثورة ، وكاستدراك منهجي وجب التذكير أن مثالية و جدلية فلهلم هيغل ، لم يكن قفزنا عليها ، بسبب استعصاء أفكارها المعقدة الموغلة في التجريد ، الصعبة عن الأفهام المبتدأة ، كما نعتها بتراند راسل ، أو للغته الفلسفية التي غالبا ما يرفع القارئ عقيرته ، مشتكيا من فعل الترجمة الذي غالبا ما يتفلّت منه المعنى لصعوبة لغة هيغل الذي صرح في كتابه : “علم المنطق” أن اللغة الألمانية بحد ذاتها هي لغة الفلسفة . فجاءت أفكاره بصبغة الشمول ابسط وصف لها الاحتكاك المادي ، و الحركية الضدية ، الذي نجحت الإيديولوجية الشيوعية اليهودية في استثماره بداية من بروسيا و تعطيله تكتيكيا من طرف أيدي خفية في ألمانيا ، إلى غاية استرجاع النازية أنفاسها لا سيما بعد تصفية المزعجة الشيوعية روزا لوكسمبورغ ، وإعادة تنقية الساحة الأرية من بقايا الشيوعيين ، لإعدادها لحرب كونية ثانية ، هدفها الأول تأسيس وفرض هيئة عالمية جديدة ، على أنقاض عصبة الأمم ، والتي سوف يكون نسج أغلال المديونية و القروض التي سوف تنهك اقتصاد اكبر الدول الخارجة من الحرب منهكة أصلا . وهذه أولى أهداف الشيطان ماير .

– الشيطان في باريس :

طفقت محافل الشرق الأكبر الماسونية (اليهودية) في فرنسا ، تصنع شبكاتها السرية و تعد للثورة على يد الدوق (دورليان) كبير ماسوني فرنسا ، الذي اختارته اليد الخفية ، ليكون الواجهة للثورة الفرنسية ، وبعد توريط (الماركيز ميرابو)، في وحل الرذيلة ، و في أدنى درك للإباحية ، مما سهل إغراقه في الديون ، وإخضاعه لسطوتهم ، تم اختيار (موسى مندلوهن) ، كراعي للمركيز ، الذي جرّه مجددا لأوحال، يهودية بغي حسناء ، رغم زواحها من رجل يسمى هيرز ، إلا أنها وبايعاز من موسى لم تضييع وقتا طويلا ، حتى صار المركيز الغبي عبدا لها ، وهكذا يكون قد ابتلع الطعم و الصنارة معا ، و بالتدرج ومع ما آلت إليه اوضاع المركيز الوضيع ، تم إدخاله إلى (النورانية اليهودية) بسهولة وبعد أدائه ليمين الإنضمام ، تحت طائلة القتل ، إن هو أفشى أسرار التنظيم أو عصى الأوامر ؛ لتأتي المرحلة الثانية المتمثلة في تحطيم صورته المعنوية و الاجتماعية بنشر فضائحه و التشهير به بعرض عزله اجتماعيا و نبذه من المقربين منه من أصدقائه و أقرانه ، مما ولدا حقدا يغلي في صدره و رغبة انتقام ممن تنكروا له ، ليعتنق في الأخير الأفكار الثورية ، فيتم تحويله إلى مهمة أخرى وهي حث وتشجيع صديقه الدوق (دورليان) للقيام بدور قائد الثورة الفرنسية على ان يكون هو على رأس العرش كحاكم ديمقراطي ، بعد الإطاحة بالملك ، بينما كان عزم الشياطين المخططة للثورة هو إعدام ، الملك و الملكة وكل النبلاء الذين يدورون في فلكهم .

– بداية نشر طقوس صلاة الشيطان :

يعد استقدام المسمى (آدم وايزهاويت) من محفل فرانكفورت من أجل إتمام مهمة نشر الطقوس النورانية ، لاستعمالها في محافل الشرق الأكبر الماسوني ، أكبر مهمة حساسية في إستراتيجية الإعداد للثورة ، بدأ آدم بتعليم أسرار محافل الشرق بدءا من ميرابو و الدوق دورليان و صديقه تاليران ، وبحلول عام 1789 ، يكون آدم قد نجح في تأسيس 2000 محفل تابعة للماسونية الشرق الأكبر ، تضم أكثر من 100 ألف عضو ، و هكذا تكون النورانية اليهودية قد حققت نجاحا باهرا تحت إشراف موسى مندلوهن بيد ادم وايزهاوبت ، بالتغلغل إلى الماسونية الأوروبية الحرة ، لتكون محافلها هي النواة الأولى السرية للجان الثورية ، و هكذا تشكلت أرضية صلبة للثورة الفرنسية .

– قبل تحطيم الملكة نحطم الحاكم الموعود :

بقي الدوق دورليان مشروع القائد المستقبلي الواهم ، ملفه نظيفا ، مما لا يتساوق مع خدمة مرحلة ما بعد الثورة ، لذا كلف مجددا المركيز الطيِّع في إسقاطه في دنس الخنى و العهر ، الذي يعتبر المركيز خبيرا فيه ، وكأن الدوق كان متشوقا لاستكشاف العالم الأحمر، فانخرط بكله في عالم الرذيلة ولم تمضي عليه أربعة سنوات حتى بلغت ديونه 800 ألف ليرة فرنسية ، ليجده المرابون اليهود فريسة سهلة ، و بدأوا يمدونه ، بالمعونات المالية وإغراقه في ديون لا قِبل له بسدادها ، لينتهي به المطاف إلى رهن كل ممتلكاته من أراضي و قصور ، بما فيها القصر الملكي المخصص له ، كضمان للديون بذمته ، مع توقيعه عقدا يتم بموجبه ، الإذن لدائنيه اليهود بإدارة أملاكه لتأمين السداد ويكون بذلك قد وقع في أسر الشيطان ، هنا يظهر على خشبة المسرح ، اليهودي الاسباني المتفسخ ، الذي عينته القوى الخفية كسنديك (مسيير مشرف) على أملاك الدوق دورليان ، وعلى قصره الملكي الباليه رويال ، وكان اسمه (شودرلوس دي لاكلوس) المعروف بكتابه العلاقات الخطرة ، وكان لا يرعوي بإعلان فسقه عبر كتبه الجنسية ، ليحول قصر الدوق المنكسر لأكبر دار فاحشة وتهتك .