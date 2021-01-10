أنصار الكناري يحضرون لمسيرة السبت المقبل بتيزي وزو

يخرج أنصار فريق شبيبة القبائل في مسيرة كبيرة مقررة بتاريخ 16 جانفي المقبل في مدينة تيزي وزو، وهي الخطوة التي قامت بها مجموعة ألتراس “زونا أمازيغ” سعيا منها إلى المطالبة بإحداث تغييرات على مستوى الإدارة والإصرار على رحيل جميع أعضائها الحاليين يتقدمهم الرئيس شريف ملال الذي يعتبرونه فشل في المهمة التي جاء من أجلها واستلم مقاليد الرئاسة خلال الفترة السابقة، خاصة وأنه لم ينجح في قيادة تشكيلة “الكناري” إلى إحراز أي لقب على مدار المواسم التي قاد فيها الشبيبة التي تعتبر رمز منطقة القبائل واكثر الفرق تتويجا في الجزائر، إلى جانب اكتشاف المشروع الوهمي الذي وعد به محبو الفريق وعشاق اللونين الأصفر والأخضر بخصوص الذهاب بعيدا بالنادي وبناء مركز التكوين الذي لم ير النور بعدـ بالإضافة إلى غياب الأموال وهو الذي سبق أن تحدث عن مساهمته في مساعدة الشبيبة ماليا.

ويصر الأنصار على رحيل ملال وجميع أعضاء الإدارة الحالية الذين يعتبرونهم فشلوا في المهمة التي جاؤوا من أجلها، ويطمحون إلى السعي نحو فتح رأس مال الشركة الرياضية للشبيبة وقدوم مستثمر قادر على شراء أغلبية الأسهم وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح مثلما يسعون إليه في مطالبهم.

عيشة ق