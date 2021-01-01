أندية خليجية تتصارع على خدمات المهاجم الجزائري إسلام سليماني

ج.ن

دخلت إدارة نادي الشباب السعودي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع إسلام سليماني الدولي الجزائري ومهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الـ11 جانفي الحالي.

ويحتل الشباب المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز باللقب المحلي لهذا الموسم.

يذكر أن أندية خليجية باشرت اتصالاتها مع “إسلام سليماني”، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي والذي ينتهي عقده مع السيتي في جوان المقبل.

ويرتبط المهاجم سليماني (32 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2021. لكن المدرب بريندان رودجرز طالب من الدولي الجزائري بِالبحث عن فريق آخر يُمثّل ألوانه.

وحقق الدولي الجزائري أرقاما رائعة الموسم الماضي في الدوري الفرنسي تركته، في المركز الثاني، كأحسن ممرر في الدوري الفرنسي بعد الظاهرة الأرجنتينية ونجم باريس سان جيرمان دي ماريا، وكواحد من أحسن الهدافين في البطولة، بالرغم من الفترة الوجيزة التي لعبها بسبب تهميش المدرب الجديد للنادي له، وأيضا البطاقة الحمراء التي تلقاها، والإصابات التي أبعدته عن الميادين، إلا أن نادي موناكو رفض الاحتفاظ باللاعب، وحتى السعي للاستفادة من خدماته لموسم آخر، وهذا بنصيحة من مدرب موناكو الجديد الإسباني مورينو الذي يقول بأنه لا يريد اللعب بمهاجم صريح لأسباب فنية، وهو ما أعاد إلى السطح التهميش الذي يعاني منه اللاعبون الجزائريون في فرنسا، كما حدث لنبيل بن طالب وسفيان فيغولي وحتى لرياض محرز.

وتألق إسلام سليماني بشكل لافت الموسم الماضي مع موناكو رغم مشاركته في 19 مقابلة فقط، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وشكل ثنائيا هجوميا قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

ويحلم إسلام سليماني بأن يعود مع الخضر إلى كأس العالم في قطر 2022، ولو في التشكيلة الموسعة أو على مقاعد الاحتياط، كما كان الشأن في أمم إفريقيا السابقة في مصر حيث سجل هدفا وصنع اثنين في المباراة الوحيدة التي لعبها كأساسي أمام تانزانيا.