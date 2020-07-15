أندية “البوديوم” تعارض منح اللقب الى شباب بلوزداد

“الفاف” ترمي الكرة في مرمى الجمعية العامة

لم يفصل المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في مصير البطولة الوطنية خلال اجتماعه المنعقد صبيحة اليوم الأربعاء، حيث تم تأجيل القرار إلى الجمعية العامة الإستثنائية.

كما أكد مصدر مقرب من مبنى دالي براهيم، أن المسودة التي قدمها المكتب الفيدرالي وتم اقتراحها على الجمعية العامة للتصويت عليها، تتضمن إلغاء السقوط وصعود 4 فرق من الرابطة الثانية إلى الرابطة الأولى حسب الترتيب الحالي، وهم اولمبي المدية، شبيبة سكيكدة، وداد تلمسان وسريع غليزان على التوالي، على أن يحدد عدد الفرق التي تغادر نحو القسم الثاني الموسم المقبل بفريقين.

وستتحول الرابطة الثانية التي سيبقى منها 12 فريقا إلى بطولة هواة، يضاف إليها 8 فرق من المجموعات الثلاثة التي تشكل القسم الوطني الهاوي ليرتفع العدد إلى 36 فريقا تقسم على مجموعتين، وسط غرب ووسط وشرق، مع العلم أن الفرق التي سقطت الموسم الماضي، مثل مولودية بجاية ودفاع تاجنانت ستحتفظ بصفة ناد محترف لموسم إضافي.

وستعرض كل الاقتراحات منها إمكانية تحديد بطل للموسم الكروي من عدمه، على أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليها، بحيث ستعقد جمعية استثنائية في الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل على أكثر تقدير، علما أن إدارة شباب بلوزداد، تطالب بمنح لقب البطولة لأبناء لعقيبة كونهم يتصدرون الترتيب منذ بداية الموسم، بحيث يحتل الشباب المركز الأول بـ40 نقطة وبمباراة متأخرة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف وفاق سطيف ومولودية الجزائر، التي تنقصها مباراة أيضا، في حين تعارض فرق التي تلعب من أجل اللقب ويتقدمها شبيبة القبائل ومولودية الجزائر هذا المقترح.

ج.ن