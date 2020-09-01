أندية البطولة مُطالبون بتصريحات شرفية حول سلامتهم من “كورونا”

طالبت اللجنة الطبية الفيدرالية، في بيان لها عبر الموقع الإلكتروني للفاف، اليوم الثلاثاء، من الأندية تصريح شرفي لكل اللاعبين بخصوص غياب أعراض فيروس “كورونا” المستجد تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحثت ذات الهيئة، أندية المحترف الأول ضرورة إرسال الملفات الطبية للاعبين تحسبا لإستئناف المنافسة، والتي تضمنت 5 مستندات موجودة في موقع “الفاف”، والتي يمكن تحميلها من هناك، وتعبئتها ثم إرسالها.

وأكدت ذات الهيئة، أن قرارتها جاءت عقب الإجتماع الذي تم عقده في 26 أوت المنصرم، مجددة طلبها للنوادي بضرورة إيداع الملفات تحسبا لعودة النشاطات الكروية بالتدريج، في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة.