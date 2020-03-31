أندلسي: الجوية الجزائرية ستواصل نقل البضائع والأدوية والبريد

كشف، الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، عن الإبقاء على الرحلات الخاصة بنقل البضائع و الأدوية و البريد، وتم الابقاء على أربع طائرات بأسطولها من بين 56 طائرة.

وقال أندلسي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إنه تقريبا كل أسطول الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية المعنية هي الأخرى بإلغاء الرحلات الجوية متوقف حاليا.

وأوضح أندلسي، أنه أمام شلل حركة الطيران الجوي على الصعيد العالمي، بسبب وباء كورونا المستجد و امتثالا لقرارات الحكومة الجزائرية، القاضية بتعليق كافة الرحلات الوطنية و الدولية، أوقفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كامل أجهزتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية، أنه تم باستثناء طائرات نقل البضائع كافة الأجهزة الأخرى التابعة لأسطول الخطوط الجوية الجزائرية، تخضع للصيانة من قبل عمال قسم الصيانة و اصلاح الطائرات الخاص بالشركة.

وأشار المتحدث إلى أن أخر رحلة لنقل البضائع كانت قد أجرتها الخطوط الجوية الجزائرية يوم الجمعة من الصين لنقل معدات خاصة بالحماية و المواد الصحية في إطار مكافحة وباء كورونا.

وأضاف أندلسي أن الشركة ستتلقى اذا اقتضت الضرورة إذنا خاصا لاجراء رحلات تجارية او خاصة بالشحن ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية مثلما قمنا به لضمان عودة الرعايا الوطنيين الذين علقوا بالخارج أو تلك الرحلات المخصصة لنقل الأدوية و المواد الصيدلانية