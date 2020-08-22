أنباء عن مقتل الإرهابي عبد الحكيم الصحراوي

* التصفية تمت في منطقة ’مينغا‘ قرب الحدود بين مالي والنيجر

قال أمس الخبير الأمني علي زاوي في اتصال مع الوسط أن القضاء على أمير داعش في منطقة الساحل المغربي عبدالحكيم صحراوي سيكون له أثر كبير على نشاط التنظيم الإرهابي لكن الأهم هو في قدرة الجماعة على استخلاف أميرها المقتول حيث رجح ذات المتحدث أن يكون القائد الجديد المدعو مقداد اليمني .

وحذر الزاوي من انعكاسات انهيار السلطة في مالي على الوضع الأمني و من التخوف أن تنتقل عدوى السيناريو المالي إلى عدد من دول الساحل الافريقي مما سيغرق المنطقة في الفوضى و يوسع من هامش المناورة أمام التنظيمات الارهابية و شبكات ترويج المخدرات و السلاح.

و كانت تقارير إعلامية قد أفادت أمس بمقتل القيادي في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، عبد الحكيم الصحراوي، وأن قوات فرنسية نجحت في قتله في إطار عملية “برخان”.

وقالت التقارير، إن الصحراوي قتل يوم 17 أوت ” على يد القوات الفرنسية بعد أن شن عناصر عملية برخان هجوما بطائرات مسيرة على موكبه في منطقة ’مينغا‘ قرب الحدود بين مالي والنيجر وبحسب التقارير، فإن مقتل عبد الحكيم الصحراوي له صلة على ما يبدو بمقتل فرنسيين في النيجر و يربط مراقبون بين هذه الأنباء وقيام تنظيم داعش المتطرف باستهداف 6 من السياح الفرنسيين، إلى جانب دليل سياحي وسائق من النيجر، قبل أيام في النيجر وستكون حسب خبراء ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل.

يشار إلى أن الصحراوي كان قد ظهر في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام وكان يقوم فيه بذبح العمدة السابق لمنطقة آجورا 2019 على غرار عمليات الذبح التي نفذها التنظيم في كل من سوريا والعراق وعن آخر ظهور للأمير المقضي عليه كان على هامش مواجهات بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في مالي، وهي مواجهات غير مسبوقة في منطقة الساحل خلفت العديد من القتلى والأسرى وتهدد بالقضاء على “التعايش” بين الجانبين في المنطقة.

وتم الكشف عن الصراع بين التنظيمين في رسالة صدرت مؤخراً من الرجل الثاني في داعش بمالي، عبد الحكيم الصحراوي، وتم إرسالها إلى أمادو كوفة، زعيم جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، فرع القاعدة في الساحل وفي الرسالة التي نشرت على مواقع إرهابية، طالب الصحراوي بدفع “الدية” عن وفاة مقاتلين من داعش على أيدي عناصر القاعدة في موبتي، بوسط مالي، بالإضافة إلى تحرير أتباع داعش المأسورين وقال الصحراوي، إن “المواجهة بيننا ستؤدي إلى مقتل مئات المقاتلين، وسيصبح نزاعاً قبلياً.. اخشوا الله وتجنبوا الحرب”ويتزعم كوفا منذ 2014 جبهة تحرير ماسينا التي تضم مقاتلين من القاعدة وتتخذ من موبتي مقراً لها ووقعت المواجهة الأخيرة بين رجال مسلحين موالين لكوفا ومجموعة منشقة عن مجموعته التحقوا بعد ذلك بداعش.

و.الحاج