“أنا الجزائرية الوحيدة المتوجة بجائزة المرأة والرياضة في إفريقيا”

صرحت البطلة العالمية السابقة في رياضة الجيدو سليمة سواكري، اليوم الاحد، لموقع جريدة الوسط بعد تتويجها بجائزة المرأة والرياضة في إفريقيا من طرف اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2020، عن قارة إفريقيا، بأنها الجزائرية الوحيدة المتوجة بهذا اللقب.

وفي اتصال هاتفي قالت سواكري:”فخورة جدا بهذه الجائزة، أنا الجزائرية الوحيدة المتوجة بها، وهذا شرف للمرآة الجزائرية في عيدها الوطني.

وأضافت البطلة بمناسبة اليوم العالمي للمراة على التهميش الكبير التي تعيشه المراة في الجزائر: من غير المعقول في 2020 مازالت المراة الجزائرية تعاني من سياسة التهميش في كل المجالات وخاصة في المجال الرياضي.

وفي ما يخص تولي المرأة الجزائرية الرياضية مناصب صناعة القرار على غرار الفدراليات و الاتحاديات و الرابطات التي الخالية من الجنس النسوي

و في الآخير هنأت سليمة سواكري بطلة الجزائر كل نساء الجزائر بمناسبة العيد العالمي للمرأة متمنية النجاح و التألق في المستقبل .