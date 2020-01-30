أنانية “أغويرو وسترلينغ” تجعل “محرز” يدفع الثمن !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحتى في مختلف المواقع الرياضية، الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها خط هجوم “السيتي” أمام “اليونايتد” أمس الأربعاء.

ولعل أبرز اللقطات تلك التي شهدت أنانية غير مفهومة من طرف “سيرجيو أغويرو” و”رحيم سترلينغ” اتجاه الجزائري “رياض محرز”.

فقد حرما كل من “أغويرو وستيرلينغ” النجم الجزائري من تسجيل هدف على الأقل في شباك دي خيا بعد أن قررا عدم التمرير له.

هذه الأنانية جعلت “محرز” يدفع الثمن، حيث كان أول المغادرين في المباراة بعد أن قرر “بيب غوارديولا” استبداله وإدخال “دافيد سيلفا”.

حيث أبدى “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” غضبه من المدرب “بيب غوارديولا” بعد أن قام بتغييره في مباراة أمس الأربعاء أمام “اليونايتد”.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للحظة خروج النجم الجزائري الذي كان غاضبا ويهز برأسه، ليؤكد أنه غير راض عن هذا التغيير.

وكان “رياض” قد شارك كأساسي في مباراة أمس الأربعاء أمام “اليونايتد”، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 67 ليحل مكانه دافيد سيلفا.

وصنعت هذه اللقطة الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي، كما اعتبر الجميع أن هذا التغيير غير مفهوم.