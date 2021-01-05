أم صلال القطري يفسخ عقد بلحوسيني 

ج.ن

نهى نادي أم صلال القطري تعاقده مع اللاعب الجزائري، عبد النور بلحوسيني، بعد أربعة أشهر فقط من انتقاله قادما من اتحاد بلعباس (الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى)، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين، الفريق الناشط في بطولة “دوري نجوم قطر” لكرة القدم.

وجاء في بيان النادي القطري عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أعلن النادي أم صلال إنهاء التعاقد مع المحترف الجزائري عبد النور بلحوسيني، وقدم مجلس إدارة النادي الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة”، دون التطرق لأسباب فسخ العقد بين الطرفين.

وانضم بلحوسيني (23 سنة)، نهاية شهر سبتمبر الفارط الي نادي أم صلال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي اتحاد بلعباس في نهاية الموسم الفارط، التي أنهاه مع ثلاثي المقدمة في ترتيب أحسن هدافي البطولة الجزائرية.

هذا وأكدت مصادر مقربة من نادي وفاق سطيف أن رئيس مجلس الإدارة الجديد تحرك لضم مهاجم بلعباس السابق الذي يبقى حر من أي التزام، خاصة وأن فريق الوفاق يخوض مواجهات البطولة دون مهاجم صريح بسبب تواصل غياب قلب الهجوم بقلمونة.

وعجز المهاجم الجزائري عن البروز بقميص أم صلال منذ انطلاق الموسم الكروي، حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد عبر ركلة جزاء، خلال خسارة فريقه أمام مضيفه نادي العربي بنتيجة (1-2)، لحساب الجولة الرابعة من البطولة القطرية.

ويحتل نادي أم صلال المركز العاشر في الترتيب العام بمجموع 10 نقاط، بواقع فوزين (2)، أربعة تعادلات (4) و ست هزائم (6).