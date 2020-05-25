أمين عام جديد للأرندي نهاية الأسبوع

أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي لـ”الأرندي”، في بيان سابق لها، أنه سيتم عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، يومي الخميس والجمعة المقبلة، لانتخاب أمين عام جديد للحزب، وكذا أعضاء المجلس الوطني، والمصادقة على اللوائح ،التي أعدتها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.

وأفاد بيان الحزب، أن ترتيبات عقد هذا المؤتمر، قد أخذت بعين الاعتبار، كل شروط الوقاية الصحية، التي تفرضها هذه المرحلة، ولاسيما تقليص عدد المؤتمرين، مقارنة بالعدد المحدد سابقا.

وتجدر الإشارة، أن الحزب يعيش مخاضا عسيرا بعد دخول الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، سجن الحراش، وإدانته بـ 15 سنة سجنا نافذة، في وقت لاحق بتهم تتعلق بالفساد.

مريم خميسة