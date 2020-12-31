أمين صندوق نادي غورماهيا الكيني “محتجز” في الجزائر بسبب 70 مليون سنتيم

ج.ن

أكدت إدارة نادي غورماهيا الكيني إن المسؤول دولفينا أوديامبو الذي يشغل منصب أمين الصندوق في فريقها الكروي، مازال مُحتجَزا في الجزائر العاصمة، بسبب عدم تسديد فاتورة إقامة وفد فريقها الكروي في الجزائر، وهو ما أجبر إدارة الفندق على احتجاز أمين الصندوق دولفينا أوديامبو، ريثما يفي بِالتزاماته المالية.

وتبلغ القيمة المالية لِتكاليف إقامة وفد نادي غورماهيا في الجزائر، بِمبلغ يُقدّر بِنحو 70 مليون سنتيم، ويشكو نادي غورماهيا الكيني أزمة مالية حادّة، لم يستطع بِسببها أيضا تسديد أجور ومنح لاعبيه، الذين عادوا إلى شنّ الإضراب بعد خوضهم مباراة شباب بلوزداد في ذهاب رابطة أبطال إفريقيا (6-0) إلى بلادهم. علما أن مباراة العودة تُجرى بِالعاصمة نيروبي ما بين الـ 5 والـ 6 من جانفي المقبل.