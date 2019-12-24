أمير قطر يعزي الجزائر في رحيل المجاهد أحمد قايد صالح

عزى أمير دول قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشعب الجزائري في وفاة قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وبعث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي انتقل الى رحمة الله، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 80 سنة إثر أزمة قلبية ألمت به.

وبهذه المناسبة الأليمة، بعث أيضا الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري ببرقية تعزية إلى الرئيس تبون. كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من طرف الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.