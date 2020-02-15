أمير قطر يزور الجزائر في 24 فيفري

يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية إلى بلادنا تدوم يوما واحدا وذلك بتاريخ 24 فيفري المقبل، حيث تأتي زيارة أمير قطر بطلب من الأخير من أجل لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار تبادل الزيارات بين البلدين وتوطيد العلاقات، في ظل أن الزيارة تدخل ضمن دراسة آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتفعيل الاستثمار القطري في بلادنا على مستوى مجالي السياحة والاقتصاد، وسوف يشهد الاجتماع المرتقب أن يجري بين الرئيس تبون وضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناول عددا من القضايا التي تخص دول الجوار وفي مقدّمتها ليبيا، أين يسعيان من خلال الحديث الذي سوف يجمعهما على دراسة الوضع في دولة ليبيا والعمل على لاتفاق حول المساعي الدولية والإقليمية الباحثة عن إيجاد الحل للصراع لقائم في المنطقة.

ع.ق