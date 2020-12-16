أميرة سليم تفتح النار على بعجي

فتحت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أميرة سليم، النار على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، مستغربة من تصرفه من خلال تهديد النائب كمال بلعربي لثنيه عن التطرق لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي ،وسحب مشروع القانون وعدم التحدث عنه والتزام الصمت.

طالبت النائب بالمجلس الشعبي الوطني،أميرة سليم من خلال بيان نشرته على صفحتها الفايسبوك “أحرارالحزب” بتجميد عضوية الأمين العام، وحجب الثقة عنه لتصرفاته التي وصفتها ب “اللاوطنية ،والمسيئة للمشروع الوطني” الريادي في السيادة الوطنية، كما طالبت باتخاذ موقف شعبي ضده.

و طالبت أميرة سليم بضرورة تحمل المسؤوليات وفتح تحقيق سريع ،وعاجل وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للأمين العام للأفلان،في حين تساءلت حول الخطوة اللامسؤولة والتي تتناقض مع موقف الحزب،وأمينه العام، بعد استقبال بعجي سفير فرنسا بالجرائرفرانسوا غوييت، بمقر الحزب وتكريمه بدرع الحزب العتيد.

إيمان لواس