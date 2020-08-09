أموال قطر تغري سفيان فيغولي

ج.ن

أكد موقع “فوتوماك” التركي، أمس، أن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، لاعب غلطة سراي التركي، قد يتجه للإلتحاق بأحد النوادي القطرية خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووفقا لذات المصدر، فإن إدارة غلطة سراي تلقت عرضا بقيمة 5 ملايين أورو، من أجل فيغولي، وذلك من طرف أحد الفريقين الدحيل، أو السد الذي يحمل ألوانه مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواجد فيه فيغولي المرتبط مع ناديه التركي لغاية 2022، باهتمام العديد من النوادي الخليجية والأوروبية، آخرها فريق سامبدوريا.

وكانت تقارير إعلامية تركية، قد كشفت عن وضع إدارة غالاتسراي لفيغولي في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، مع تحديد مبلغ 10 ملايين يورو للراغب في خدماته، وهذا من أجل تجاوز المشاكل المالية التي يمر بها فريق جراء الأزمة التي خلفها فيروس كورونا. وكان فيغولي (30 عاما) قد انضم لنادي غالاتسراي عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، إذ نجح في قيادة الفريق لإحراز لقب البطولة والكأس في تركيا لموسمين متتاليين، ويعتبر فيغولي من اللاعبين الذين اختاروا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري عندما كان يلعب مع فريق فالنسيا الإسباني الذي كان يتألق معه، عكس بعض الأسماء الصاعدة التي تتردد بين اختيار بلدهم الأصلي وبلد الإقامة. ولعب النجم الجزائري، 105 مباراة رسمية مع النادي التركي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 23، وطوال مسيرته الكروية، مثل فيغولي عديد الأندية العالمية؛ على رأسها نادي فالنسيا الإسباني.

ويرتبط سفيان فيغولي (30 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022. بينما تنقضي مدّة عقد بلهندة (30 سنة) في الـ 30 من جوان 2021.