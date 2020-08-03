أموال الخليج قد تغري فيغولي في الاحتراف في قطر

ج.ن

كشفت مصادر صحفية تركية، أن وكيل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، في مفاوضات متقدمة مع أندية قطرية دون الكشف عن هويتها.

ونشرت ذات المصادر، أن الأندية القطرية أغرت وسط ميدان “تالخضر” وعبرت عن استعدادها لدفع راتب سنوي يقارب الـ 5 ملايين أورو، غير أنها لن تتكفل بورقة تسريحه.

وسبق لصحيفة “سبور خبر7” التركية، وأن أشارت إلى أن إدارة الغرافة قدمت عرضا قيمته 8 ملايين يورو من أجل ضم نجم منتخب “المحاربين”، وهو عرض قياسي من جانب نادي “الفهود”، الذي أبرم أغلى صفقة في تاريخه، عند ضم المهاجم الأرجنتيني ليساندرو لوبيز صيف عام 2013 مقابل 7.2 ملايين يورو من نادي ليون الفرنسي.

وكانت تقارير إعلامية تركية، قد كشفت عن وضع إدارة غالاتسراي لفيغولي في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، مع تحديد مبلغ 10 ملايين يورو للراغب في خدماته، وهذا من أجل تجاوز المشاكل المالية التي يمر بها فريق جراء الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.

وكان فيغولي (30 عاما) قد انضم لنادي غالاتسراي عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، إذ نجح في قيادة الفريق لإحراز لقب البطولة والكأس في تركيا لموسمين متتاليين، ويعتبر فيغولي من اللاعبين الذين اختاروا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري عندما كان يلعب مع فريق فالنسيا الإسباني الذي كان يتألق معه، عكس بعض الأسماء الصاعدة التي تتردد بين اختيار بلدهم الأصلي وبلد الإقامة.

ولعب النجم الجزائري، 105 مباراة رسمية مع النادي التركي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 23، وطوال مسيرته الكروية، مثل فيغولي عديد الأندية العالمية؛ على رأسها نادي فالنسيا الإسباني.