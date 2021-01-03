أمواج البحر تلفظ 8 جثث لحراقة في ظرف 24 ساعة بشواطئ مستغانم

أمين بن لزرق

إنتشلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الاحد جثة شاب في حالة متقدمة من التحلل بشاطئ “البحارة 2” ببلدية أولاد بوغالم في ولاية مستغانم.

وحسب بعض المصادر فإن لفظها البحر فجر اليوم يرجح أن تكون لشاب من بلدية “صيادة” التابعة اقليميا لولاية مستغانم , والتي كانت محل بحث منذ 13 ديسمبر الماضي.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف أقل من 24 ساعة في شواطئ مدينة مستغانم, بعدما لفظ البحر يوم أمس 7 جثث جثث بشاطئ الإخوة الثلاث بخروبة.

ومن جهتها شرعت جمعية مفقودي البحر في مستغانم , في إكلاق نداءات مفادها البحث عن ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم قصر هم في عداد المفقودين منذ 26 ديسمبر الماضي، الذين خرجوا على متن قارب تقليدي من شاطئ “ويليس” ببلدية بن عبد المالك رمضان اجل الهجرة غير الشرعية للضفة الاخرى.

ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة على مستوى عدة جيهات بحرية بساحل مستغانم, وباشرت فرق الدرك وقوات خفر السواحل عملية مسح واسعة بحثا عن جثث باقي المفقودين.