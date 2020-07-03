أمن قسنطينة يوقف محتال خطير يقوم بالنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة

الأولىالمجتمع
عن سارة يوبي 226

أمن قسنطينة يوقف محتال خطير يقوم بالنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة:

تجسيدا للمخطط المسطر من قبل مصالح امن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لاسيما المتعلقة بقضايا التزوير و النصب و الاحتيال ، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط محتال خطير يبلغ من العمر 47 سنة يقوم بالنصب على ضحاياه بإيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة و ذلك على مستوى عدة ولايات شرق الوطن .

هذا الأخير متورط في قضية التزوير و استعمال المزور، النصب و الاحتيال، إنشاء وكالة سياحية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و تقليد أختام من شأنها المساس بشخص معنوي.

الفرقة تنفيذا لتعليمة نيابية فتحت تحقيقا تم من خلاله الوصول الى الهوية الكاملة للفاعل ومكان تواجده و بتمديد إقليم الاختصاص تم إيقاف المعني بإحدى الولايات الشرقية وتحويله إلى مقر المصلحة ، بعد تحقيق معمق تم استرجاع 26 جواز سفر من محله بقسنطينة بالإضافة إلى أختام مزورة و كذا وثائق هوية تعود لضحاياه .

كما خلص التحقيق إلى استغلاله اسم وكالة سياحية لإقناع ضحاياه حتى تسهل عليه عملية النصب.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديمه أمام النيابة المحلية ياقليم الاختصاص

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