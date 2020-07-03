أمن قسنطينة يوقف محتال خطير يقوم بالنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة

أمن قسنطينة يوقف محتال خطير يقوم بالنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة:

تجسيدا للمخطط المسطر من قبل مصالح امن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لاسيما المتعلقة بقضايا التزوير و النصب و الاحتيال ، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط محتال خطير يبلغ من العمر 47 سنة يقوم بالنصب على ضحاياه بإيهامهم بتنظيمه لرحلات عمرة و ذلك على مستوى عدة ولايات شرق الوطن .

هذا الأخير متورط في قضية التزوير و استعمال المزور، النصب و الاحتيال، إنشاء وكالة سياحية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و تقليد أختام من شأنها المساس بشخص معنوي.

الفرقة تنفيذا لتعليمة نيابية فتحت تحقيقا تم من خلاله الوصول الى الهوية الكاملة للفاعل ومكان تواجده و بتمديد إقليم الاختصاص تم إيقاف المعني بإحدى الولايات الشرقية وتحويله إلى مقر المصلحة ، بعد تحقيق معمق تم استرجاع 26 جواز سفر من محله بقسنطينة بالإضافة إلى أختام مزورة و كذا وثائق هوية تعود لضحاياه .

كما خلص التحقيق إلى استغلاله اسم وكالة سياحية لإقناع ضحاياه حتى تسهل عليه عملية النصب.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديمه أمام النيابة المحلية ياقليم الاختصاص