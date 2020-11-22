أمن خنشلة يفكك ورشة سرية لصناعة المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة بولاية خنشلة، من الكشف عن ورشة سرية لتحضير مساحيق بيضاء ذات تأثير مخدر لغرض الترويج وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز ما يقارب رطل من هذه المساحيق.

العملية جاءت على إثر استغلال جيد لمعلومة عملياتية من قبل عناصر الفرقة، مفادها قدوم شخص برفقة إمرأة على متن مركبة سياحية لمدينة مسكيانة لغرض إبرام “صفقة” بيع وترويج كمية من المخدرات الصلبة ” كوكايين”، على الفور تم وضع خطة عمل أمنية محكمة أثمرت بتوقيف المركبة على متنها المشتبه فيهما البالغان من العمر 26 و40 سنة المنحدران من مدينة أم البواقي، حيث بعد إخضاعهما للتلمس الجسدي عثر على كيس بلاستيكي صغير به كمية من مسحوق أبيض مخبأ بجورب أحدهما، إضافة إلى ورقة عملة أجنبية ملفوفة على شكل سيجارة تستعمل لشم المسحوق.

مواصلة للتحقيق في القضية تم توقيف مشتبه فيه ثالث يبلغ من العمر 33 سنة، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش مساكنهم ليتم الكشف عن ورشة سرية بمسكن أحدهم خاصة بتحضير مساحيق مخدرة، حيث تم ضبط عدة أكياس صغيرة معبأة بمساحيق بيضاء بوزن إجمالي قدره 450غرام، حيث بينت المعاينات في شأنها أنها مسحوق لمزيج من عدة أدوية ذات تأثير مخدر، حيث يقوم المشتبه فيهم ببيعها على أساس أنها مخدر “الكوكايين” كما تم حجز معدات تستعمل لتحضير هذه المادة منها: ميزان الكتروني صغير الحجم، مطحنة كهربائية، ملاعق صغيرة، صحن زجاجي، كيتور، أكياس بلاستيكية وعلب فارغة لأدوية مختلفة ذات تأثير مخدر.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية بعد أن أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار،حيازة وتوزيع أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا دون الخضوع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية، حيازة وعرض للبيع أدوية مقلدة، صناعة وحيازة قصد البيع لمواد مخدرة بطريقة مشروعة، مع حجز المركبة المستعملة في العملية.