أمن تلمسان يوقف 1629 شخصا متورطا في 1136 قضية

كشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان قد سجلت 1136 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط في هذه القضايا 1629 شخص خلال الثلاثي الأول حيث تم تقديم جميع المتهمين أمام العدالة.

المصلحة سجلت في هذا السياق 407 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 527 شخص، في حين تم إحصاء 295 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات والتي تورط فيها 452 شخص، كما أحصت ذات المصلحة 216 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والتي تورط فيها 278 شخص، تسجيل 18 قضية متعلقة بالجرائم الالكترونية تورط فيها 19 شخص، هذا كما أحصت ذات المصلحة 167 قضية متعلقة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي تورط فيها 282 شخص تم من خلالها حجز كمية قدرت بـ 146 كلغ 210 غرام من المخدرات و 13168 قرص مهلوس.

محمد بن ترار