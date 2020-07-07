موزاة مع سحب 508 رخصة سياقة ووضع 90 مركبة و 78 دراجة نارية في المحشر

أمن بلعباس يحجز 220كلغ من الاسماك و100 كلغ من اللحوم الفاسدة خلال شهرجوان

تمكنت مصالح امن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جوان المنصرم من حجز وإتلاف220 كلغ من الأسماك الفاسدة ، بالإضافة إلى 100 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري، و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، من جانب اخر فقد تم حجز و وضع 90 مركبة و 78 دراجة نارية في المحشر والتي تسبب أصحابها في مخالفات مرورية مختلفة بالإضافة الى سحب 508 رخصة سياقة تسبب أصحابها في إرتكاب عدة مخالفات مرورية تستوجب السحب الفوري لرخص السياقة، الى جانب تسجيل 1084 مخالفة مرورية .

هذا وقد احصت مصالح الامن 24 حادث مرور، نجم عنها وفاة شخص وإصابة 24 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة منهم 13 قاصر، و تتلخص أهم الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث في العوامل البشرية بالدرجة الأولى بـ 21 حادث ممثلة في عدم احترام قوانين المرور، تليها عوامل متعلقة بالمركبة في الدرجة الثانية بثلاث حوادث مرور .

محمد بن ترار