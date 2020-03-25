أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 م

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من إستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 900م.

وأفاد تنبيه للمصالح الجوية، أن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم وسيكون على مستوى كل من سوق أهراس، خنشلة، باتنة وتبسة.

كما نوهت ذات المصالح إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة، تصل كميتها 30 ملم محليا ابتداءً من الساعة التاسعة ليلا وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

الولايات المعنية هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقسنطينة.

وأضاف تنبيه المصالح الجوية أيضا استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها إلى 50 كلم/سا تستمر إلى غاية الساعة 15 من نهار اليوم.

الولايات المعنية هي كل من سوق أهراس، خنشلة، باتنة وتبسة.