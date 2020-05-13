أمطار.. رياح قوية وزوابع رملية على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار معتبرة على الولايات الغربية، بالإضافة إلى هبوب رياح وزوابع رملية على بعض الولايات الداخلية والجنوبية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران ومستغانم.

حيث ستتساقط هذه الأمطار بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر غد الخميس

كما وضعت ذات المصالح تنبيها ثاني باللون الأصفر يخص هبوب رياح قوية متبوع بزوابع رملية ورداءة في الرؤية.

وستخص الرياح ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، بشار، تندوف، وأدرار.

وأضافت ذات المصالح أن هبوب الرياح سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.