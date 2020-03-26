أمطار رعدية في 9 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية تميز 9 ولايات

وحسب المصدر ذاته فإن الولايات المعنية هي كل من تيبازة، الجزائر، بومرداس، بجاية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي حذرت المصالح ذاتها من أمطار رعدية تميز اليوم بداية من الظهيرة بعض المناطق الشمالية الغربية، حيث تصل كميات الامطار المتوقعة من 20 إلى 30 ملم، والتي ستمس كل من مستغانم، غليزان، الشلف، تيسمسيلت و عين الدفلى

كما أن صلاحية هذه النشرية الخاصة تبدأ من نهار اليوم من الساعة الثالثة زوالا(15) إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا(23).