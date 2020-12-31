أمطار رعدية غزيرة في ولايتين و رياح قوية تتعدى 60كلم/سا على هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 25ملم محليا.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: تمنراست وإليزي.

أما صلاحية التنبيه فستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى فجر يوم غد الجمعة.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري عن هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60كلم في الساعة وعلو أمواج يتعدى 3أمتار.

وجاء في التنبيه أن السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية،أزفون،دلس،الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم،ارزيو،وهران، بني صاف،الغزوات،عنابة،والقالة.

وأضاف ذات نفس المصدر،أن صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم،لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.