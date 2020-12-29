حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الغربية والوسطى.

وجاء في ذات النشرية أن كمية الأمطار تتراوح بين 20 إلى 50 ملم محليا، وهي مرتقبة إلى غاية منتصف النهار.

أما الولايات المعنية: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، البويرة، وتيزي وزو.

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم في الساعة على السواحل.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، فإن علو أمواج البحر ستتعدى 3 أمتار طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وأضاف التنبيه أن السواحل المعنية هي مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل،بجاية، أزفون،دلس، العاصمة، بوهارون،تنس، مستغانم، الغزوات،بني صاف،عنابة والقالة.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم في الساعة.

وحسب ذات المصدر فإن صلاحية التنبيه ستكون إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

أما الولايات المعنية: تلمسان، وهران، وعين تيموشنت.