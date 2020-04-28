أمريكا تعرض تقديم الدعم المالي للجزائر لمواجهة “كورونا”

أعلن السفير الأمريكي بالجزائر، جون إيف ديروشر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عرضت على الجزائر تقديم الدعم المالي لمساندة جهودها في التصدي لوباء فيروس “كورونا”.

وكتب رئيس الدبلوماسية الأمريكية بالجزائر، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، كشف فيها عن إجرائه مكالمة هاتفية مع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قال إنها شملت مناقشة مستجدات ما يعيشه العالم من وباء فيروس “كوفيد 19″، ومكافحة الجزائر له.

وأردف السفير ديروشر يقول، إنه نقل للوزير الجزائري للصحة، تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المالي لجهود الحكومة الجزائرية في مكافحة الوباء.

وختم ديروشر تغريدته بالقول: “أتمنى أن نلتقي شخصيا في القريب العاجل .. يد واحدة”.