أمرأة مسبوقة قضائيا تختل غريمها بطعنة خنجر بحي الشاطو بوادي ارهيو شرق غليزان

نجحت مصالح أمن دائرة وادي أرهيو شرق غليزان من إلقاء القبض على المرأة التي ارتكبت جريمة قتل بالمكان المسمى الشاطو بحي خرماشة بمدينة وادي أرهيو و التي راح ضحيتها شاب بعدما طعنته بطعنتين بسلاح أبيض على مستوى القلب ،أين نزف دمه ولقي حتفه حينا فيما لادت بالفرار قبل توقيفها رفقة 07 اشخاص كانوا في مسرح الجريمة وفقت وقوعها ، هذا واشارت مصالح الامن إن الجانية مسبوقة قضائيا ومعروفة وسط مصالح امن المنطقة والضحية كذلك و لهما سوابق عدلية، وأن مصلحة الأمن باشرت في الاستماع الى الموقوفين بغية معرفة حقائق ودوافع القتل.

محمد بن ترار