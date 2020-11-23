أمثال بلماضي هل أعطيت لهم الفرص؟

د. بن عجمية بوعبد الله أستاذ جامعي وكاتب صحفي

منذ أن تولى جمال بلماضي الإشراف على تدريب منتخبا الوطني لكرة القدم وهو يتربع على عرش أكثر الشخصيات في الجزائر شعبية وتأثيرا والتفافا وذلك نظرا للقفزة النوعية التي حققها مع الفريق والإدارة، ولعل أبرز هذه المنجزات وفي ظرف وجيز وقياسي هو الفوز بكاس أمم إفريقيا والذي لم تفز به الجزائر منذ ثلاثين سنة تقريبا بالإضافة إلى ضمان التأهل إلى كأس الأمم الافريقية المقبلة وعن جدارة واستحقاق متصدرين المجموعة كأول فريق عربي وإفريقي يقطع تأشيرة التأهل ينضاف إلى الإنجازات والأرقام القياسية أن الفريق لم ينهزم في آخر 22 مقابلة وهو رقم حقيقة يبعث على الفخر والاعتزاز، ولأن الجزائري يؤمن بالانتصارات والإنجازات الملموسة وليس الشعارات فقد أصبحت شخصية بلماضي آسرة للجميع وقدوة أيضا للكثيرين.

منذ قدوم بلماضي تابعت عديد التعليقات والمقالات والتحليلات وردود الأفعال حول شخصيته وطريقة عمله وكفاءته ومهاراته ومستواه وعلاقته مع زملائه في الإدارة والمسؤولين على قطاع الرياضة في الجزائر بالإضافة إلى علاقته مع أعضاء الفريق داخل وخارج الملعب، سواء العلاقة الشخصية او علاقة العمل، وخرجت بخلاصة وفكرة تكررت كثيرا وترددت في أوساط الجزائريين وعبروا عليها بالأساليب التالية؟

نجح بلماضي لأنه قوي الشخصية، منضبط وهو المتحكم الوحيد في الفريق ولا يقبل أي تدخل لا من قريب ولا من بعيد وهذا الذي لم يكن متوفرا في الإدارات السابقة للفرق الوطنية المتعاقبة.

الكفاءة هي وحدها سر النجاح وليس المحسوبية والتعيين وفق الجهة أو التيليفون أو الصداقة.

لدينا آلاف بلماضي وفي مختلف التخصصات والذين حرموا من الفرص التي يستحقونها بسبب التهميش وسلطان “المعريفة” و “الرشوة” وثقافة الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب.

يمكننا أن نحقق قصص نجاح رائعة وفي كل القطاعات، والدليل أن أمامنا تجربة حية ومباشرة وهي المنتخب الوطني بإدارته المنظمة والفاعلة والمؤثرة والمنجزة.

هذه التساؤلات والملاحظات والتعليقات لديها قراءة واحدة مفادها أن الجزائري أصبح واعيا جدا لما يدور حوله بل ويتشوق لكل ما هو نجاح أو تقدم أو تطور، وأصبح يفرح لذلك والدليل ما شاهدناه من ردة فعل هستيرية لكل الشعب بعد الفوز بكأس الأمم الافريقية بخلفية متأثرة كذلك، لأن الرياضة مهما كانت شعبيتها إلا أنها تبقى قطاعا واحدا من عشرات القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية، فإعجاب الناس بشخصية بلماضي هو رسالة قوية تعكس حالة الرفض والنقد للأوضاع التي يعيشها الجزائري في أسرته ومدرسته ومكان عمله وكل الإدارات التي يتعامل معها ويقصدها، وكأن بالجزائري يسأل السؤال التالي:

لماذا نجح الفريق الوطني ولم تنجح قطاعات أخرى؟

إنها فعلا إشكالية تحتاج إلى طرح وبحث واهتمام، ويمكن أن نحصر جوانبها وامتداداتها في الأسباب التالية وربما في الحلول والمقترحات كذلك:

ما لم تتوفر الإرادة الصادقة والعزيمة القوية لتغيير الأوضاع نحو الأحسن، فسيبقى واقعنا يعيش التخلف والتأخر والتراجع، فالإرادة تلك القوة المعنوية الرهيبة التي تجعل من المستحيل ممكنا ومن الصعب سهلا ومن البعيد قريبا، وتجربة بلماضي مع الفريق الوطني ليست ببعيدة عنا، بالإضافة إلى أننا أصبحنا نشاهد في عالم اليوم دولا ومجتمعات متخلفة أصبحت اليوم تنافس الكبار بفضل النهضة الكبيرة التي حققتها.

نحن دائما نفكر بعقلية أن التغيير يجب أن يأتي من السلطة، وهذه القناعة أنا شخصيا أرفضها ولا أقبلها كما يرفضها الواقع والمنطق وأحداث التاريخ كذلك، إن التغيير هو عملية تأتي من الفرد كقناعة وثقافة ثم الأسرة والمدرسة والشارع والمجتمع ومؤسسات الدولة جميعا، مصداقا لقول ربنا عز وجل: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والدليل كذلك تجربة الفريق الوطني التي تعتبر تجربة نجاح ذاتية انطلقت من شخص المدرب وفريقه والخطط التي رسمها مع أن كل الظروف المحيطة هي نفسها التي كانت في زمن مدربين آخلاين.

كل تجربة نجاح خلفها كفاءة، وهي المعيار الأول الذي ينبغي أن يحكم التعيينات والمشاريع والتخصصات، وأكثر ما يقتل الكفاءة هو التمييز والمحسوبية والعشوائية ومنطق الولاءات سواء كانت دينية أو سياسية أو أيدولوجية أو مذهبية أو جهوية أو عشائرية.

إن أكثر ما يقتل المشاريع ويلغي نجاحها هو تدخل أصحاب المصالح واللوبيات التي تحاول دوما ان تكون وحدها المستفيدة أو المسيرة في أنانية منقطعة النظير وتشجع على ثقافة الاحتكار، عن أول شرط وضعه بلماضي وتصدى له هو عدم التدخل في شؤون الفريق الداخلية وأن له صلاحيات في مهامه لا يمكن أن يعتدي عليها أحد، فكيف يستطيع أي شخص مهما كان كفئا أن ينجح في مناخ عمل تحكمه التعليمات الفوقية أو الضغوطات من مختلف الجهات المستفيدة أو النافذة، وللأسف الشديد هذه العقلية هي من دمرت الكثير من المشاريع الناجحة وأنتجت الإحباط للكثير من الإطارات.

لدينا فعلا أمثال بلماضي وفي كل المجالات فقط نحتاج إلى تحسين بيئات العمل بالعدل والانصاف وإعطاء المناصب لمن يستحقها لا لمن يفتكها بالاستقواء.