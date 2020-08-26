أماني المواطن في بلاد المعادن ؟ا

بقلم : جمال نصرالله

أرسل لي أحد الزملاء عبر الفايسبوك صورة ملخصها أن دولة فنلندا منحت لكل مواطنيها عبرالبريد العادي …كمامة إلكترونية وصكا به مبلغ معتبر من اليورو..وهو نفسه الذي سبق وأن إشتكي لي من ضعف دخله اليومي؟ا هذاعلى الرغم من أنه عامل بإحدى الشركات.وقال لي يومها كان من المفروض أن تعوّض لنا دولتنا الموقرة قيمة ثلاثة أشهر كاملة من الحجر…وكنت أجيبه صراحة وفي كل مرة بأنك في هذه الحالة أنت لست متضررا….لأن دخلك لازال ثابتا ومستقرا مع شركنك …. فكيف هو الأمر يا صاحبي مع أولئك الذين أثبتت الأيام بأنه في قاع البئر؟ا بل أن ظروفهم تزداد سوءا على سوء…بحجة أنهم كانواوظلوا يعيلون أنفسهم وعائلاتهم من أثر الأنشطة التجارية ليس إلا.والحركة الاقتصادية التي تجمدت وأغلق عليها داخل ثلاجة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء اللعين ؟ا

لكنه أراد من خلال مراسلته لي أن يثبت لي تلك الفوارق الشاسعة والظاهرة بيننا وبين دولة فنلندا…ولماذا هناك المواطن دوما معززا مكرما ترعاه دولته وتتابع كل صغيرة وكبيرة بشأنه , إلا في الجزائر؟ا التي لازال مواطنوها يترقبون الإعلان عن هذا الإجراء أوذاك من طرف حكومة تعي حجم الكارثة فعلا.لكن دائما وأبدا يأتي من يفسد عليها هذا التقارب المعلن عنه, ضمن مقولة جميلة طلائعية بتنا نسمعها مؤخرا وهي(الجزائر الجديدة) الذي يفسد هذ الود هم الوسطاء.بدءا من الولاة إلى رؤساء البلديات وصولا إلى رؤساء الأحياء…أي أنهم في جميع الحالات لايؤدون الأمانة بإتقان ودقة متناهيان.. ونحن هنا لا نقصد الأشخاص بعينهم بينما نقصد الطرائق التنظيمية وعدم محاسبة الوسطاء ومراقبتهم جيدا؟ا بينهم وبين المواطن ,لأننا مافتئنا نسمع هنا وهناك بأن تلك المساعدات او تلك لم تصل إلى مستحقيها….حينما تتسرب إليها أيادي المضاربين في كل شيء…وفي الأخير نجد هذه الهبة أوتلك تباع في السوق بعد أن أخطأت سبيلها ؟ا وهذا ما حدث في قفة رمضان وسيحدث في منحة كورونا وإلا مامعنى هذا الإحتجاجات وتلك الطعون.التي تعقب كل عملية تضامنية.

لمتُ صاحبي كثيرا حينما أراد أن يقارن الجزائر بفنلندا .لأن هذه الأخيرة لا يزيد عدد سكانها إلا عن خمسة ملايين ونصف المليون قاطن.وواجهته بأن الجزائر تحاول ساعية قدر المستطاع للتحكم في جميع مفاصل المجتمع بما يرضي ويريح الجميع..ولربما في يوم من الأيام سنصل إلى تطبيق نفس السياسة التي طبقتها فنلندا أو غيرها ولِم لا؟ا….فقط يجب تكاثف الجهود وعلى الجميع أن يتحلى

بالصرامة واليقظة… ولا يجب الانخراط في منظومة اليأس لأن كل شيء يعالج خطوة بخطوة وفي وقته… وكل شيء يعالج بالعقل والحكمة لا بالعواطف وترك الحبل على الغارب ـ بيد أننا في مرحلة علاج ـ بعد أن استطعنا أن نشخص الأمور من الألف إلى الياء. ويحضرني هنا بيتا شعريا جميلا لأحمد شوقي(وما استعصى على قوم منال حتى بدا لهم الإقدام ركابا ـ وما نيل المطالب بالتمني ,ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا)

إن بلادنا لا تزال جريحة من فرط الانتكاسات,وكذلك من فرط أبناءها الذين نهبوا خيراتها وحولوها إلى حساباتهم الخاصة..وهاهو التاريخ المعاصر يشهد على ذلك (حيت ما نشهده من محاكمات لدليل دامغ وقاطع)…الجزائر في هذه المرحلة لا تحتاج إلا للزمن كي تستعيد أنفاسها.ولا يمكن أبدا بين عشية وضحاها إصلاح الأمور جملة وتفصيلا…فما تركتته السنين الخوالي من جراح مثخنة,صعب معالجته بقرارات وأمريات.بل وجب توحّد العقول مع القلوب والأفئدة.خاصة حول كل ما يتعلق بالإدارة وصولا إلى المجتمع المدني الذي هو القاعدة الأساسية نظير ما يحمله من حجم للوعي؟ا والوعي مطلب أساسي لصناعة الأفكار ومن ثمة تفعيلها والزج بها نحو أرض الواقع؟ا ـ الإستقرار مهم جدا شريطة أن يكون هنالك في الأفق نوع من الصدق والمصداقية…وإلا ما الذي جعل فنلندا أو غيرها مضربا للمثل.فالغرب حتى ونحن نختلف معه في عدة مسائل إلا أن نجاحه بدأ من الإنسان الذي يأتي قبل المؤسسات….وليس بناء المؤسسات ثم الإنسان ؟ا ـ والمقصود بالإنسان هو وجوب وجود كائن يتحكم فيه ضميره ومُشبع بالمواطنة وروح المسؤولية….نحن نعلم والجميع يعلم معنا كذلك بأن الجزائر لاتنقصها الموارد والمعادن النفيسة بل تنقصها العقول الرئيسة….والطاقات الفكرية الحبيسة….وبناء على الآية الكريمة( فأما الزبد يذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض) فإن السقطات التي مرت يجب الإغلاق عليها في مزبلة التاريخ والبدء بمناهج عصرية وأكثر دقة وشفافية…وهذا ما تحسسنا سماعه يوميا من سماحة رئيسنا عبد المجيد تبون .والذي وأنت تستمع إليه وتلحظه تُدرك بأن الأمور بحول الله تعالى سوف تنحو المنحى الصحيح بعيدا عن السياسات الشوفينية…والخطابات الديماغوجية التي صدقناها ردحا من الزمن حتى أوصلتنا إلى منعرجات صعب اجتيازها.وصعب كذلك العودة للواراء…إنما الحل الأمثل سيبقى في الإجتهاد.والله سميع بصيرا ؟ا والإجتهاد يتمثل في الإعتماد على الخبراء وأهل الاختصاص ووضع كل رجل في مكانه الحقيقي الذي يستحقه..وبهذا الترتيب المحكم والدقيق سوف تصل الأمانات لأهلها وتتفاعل الأفكار والمبادرات لتخلق لنا أفكارا جديدة مطعمة بالحلول المتعددة.