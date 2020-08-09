“ألو شرطة” تطبيق للمديرية العام للأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم

ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني، بوجود تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمواطنين بتبليغ مصالح الشرطة وطلب تدخلات أعوانها في مختلف المسائل.

التطبيق المسمى “ألو شرطة – Allo Chorta”، يتم تحميله في الهواتف الذكية، من “google play”، وهو نظام تنبيهات، تقدمه المديرية العامة للأمن الوطني كخدمة، يعتمد أساسا على استخدام الهواتف الذكية، يسمح للمواطن بطلب المساعدة وتدخل مصالح الشرطة عن طريق: إرسال إنذار عند وجود شخص في خطر، التبليغ عن حادث لافت للانتباه (سرقة، تخريب، كارثة طبيعية، اعتداء، اختطاف الأطفال، حادث مرور، عائق في الطريق العام، …)

وتطّلع مصالح الشرطة المختصة إقليميا، بصفة آنية، على الأحداث المبلغ عنها، مما يسمح بالتدخل الفوري والإنقاذ الفعّال.

كما هو بالنسبة لمصالح الشرطة، يعلم الأشخاص ذوو ثقة عن طريق رسائل نصية قصيرة بطريقة أوتوماتيكية عند إرسال الإنذار.

ويمكّن هذا التطبيق من إرسال إنذار إذا كنت في حالة خطر، وذلك بإرسال صورتين الخلفية والأمامية مأخوذتين على الفور، توضح الوضع الذي تتواجد فيه، موقعك الجغرافي، معلومات الاتصال الخاصة بك والتي تكون قد قمت بإدخالها مسبقا، و/أو إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الأشخاص الموثوق بهم لتنبيههم. وتبليغ مصالح الشرطة عن حدث لافت للانتباه في مكان عمومي عن طريق إرسال صورة واحدة أو أكثر والتي يتم التقاطها على الفور أو المسجلة في البوم الصور مع إمكانية تقديم وصف للحدث المبلغ عنه. كما تسمح المعلومات الشخصية التي قمت بإدخالها مسبقا بطريقة اختيارية، لمصالح الشرطة بالاتصال بك، عند اللزوم، في إطار معالجة الإنذار أو الحدث المبلغ عنه.

ويتم معرفة الموقع الجغرافي للحدث، بطريقة أوتوماتيكية، باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية أو بإدخالك لعنوان المكان.