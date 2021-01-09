ألماس: مرتاح للقرعة والمولودية تستحق انجازا إفريقيا هذا العام

أبدى رئيس مجلس الإدارة لفريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس ارتياحه من نتائج المجموعة التي وقع فيها الفريق لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا التي أجريت عملية قرعتها زوال أول أمس، وفي هذا الصدد ابرز ألماس في تصريحات إعلامية رضاه عن الأندية المنافسة للنادي العاصمي والذي وقع في مواجهات عربية خالصة، الأمر الذي يجعله يكون أمام تنقلات مريحة ويلعب بأريحية عكس ما يكون عندما يتعلّق الأمر بالسفريات نحو أدغال إفريقيا وما يوجههم من تعب وإرهاق بسبب السفريات الطويلة نحوها والسيناريوهات المفاجأة التي تهددهم، واستطرد المتحدث أن لا ينقصون من قيمة الفريق خاصة وأن المولودية فريق كبير وقادر على مواجهة أكبر الأندية في القارة السمراء حسبه، ويسعى في هذا الصدد إلى البحث عن إحدى تأشيرتي التأهل إلى الدور المقبل من أجل تحقيق انجاز قاري بمناسبة احتفال الفريق بمئويته هذه السنة.

في سياق منفصل، استأنف أمس أشبال المدرب نبيل نغيز التدريبات من أجل التحضير للمواجهة المرتقبة غدا أمام مولودية وهران ضمن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى، حيث يأتي هذا عقب عودة تشكيلة “العميد” من سفرية تونس والتي نجحت خلالها في التأهل إلى دور المجموعات على حساب النادي الصفاقسي، ويركز التعداد حاليا على البطولة الوطنية من بوابة “الحمراوة” سعيا منهم غلى استغلال الاستقبال على ملعب 5 جويلية لحصد الزاد كاملا، ويعرف اللقاء مشاركة الثنائي بورديم وبراهيمي بعد تعافيهما من إصابة خفيفة، بينما لم تتأكد مشاركة سامي فريوي الذي أجرى البارحة فحوصا طبية معمقة لحسم تواجده في اللقاء من عدمه.

عيشة ق.