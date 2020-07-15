أكثر من 60 بلدية ساحلية مهددة بالإفلاس بفعل غياب مداخيل موسم الاصطياف

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لبحث تدعيم ميزانية أكثر 60 بلدية موجودة على الشريط الساحلي الممتد على مسافة 1200 كلم من القالة شرقا الى مرسى بن مهيدي غربا من تضررها من جائحة الكرونا التي حرمت خزائن هذه البلديات من ملايير الدينارات واصبحت مهدد ة بالفقر.

هذا واشار مصدر رسمي أن خزائن هذه البلديات قد حرمت من حق كراء المحاشر البلدية وحقوق استغلال المواقع التجارية على الشواطئ ، وذلك بفعل منع السباحة ، كما عرفت الحركة التجارية بهذه المناطق تراجعا كبيرا خاصة لدى اصحاب الفنادق والمحلات والشقق المفروشة التي لم يتم كراؤها هذه السنة ، الامر الذي جعل اصحابها يمتنعون عن دفع الضرائب التي كان المصدر الرئيسي لخزائن هذه البلديات ، حيث كانت مداخل الصيف تضمن تسيير البلديات الساحلية لاكثر من ستة اشهر ، والتي اصبحت اليوم في تبعية تامة للسلطات العليا وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تبحث تخصيص دعم مادي لهذه البلديات التي اصبحت مهددة بعدم قدرتها على دفع رواتب عمالها بفعل افلاس خزائنها لشح المداخيل الصيفية التي تشكل اهم مورد مالي للبلديات الساحلية الذي حرمتها منه جائحة الكرونا خلال هذه السنة .

محمد بن ترار