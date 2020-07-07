بعدما كان خطرها منحصرا على فيضاناتها شتاء فقط

أكثر من 500 واد عابر للتجمعات السكانية يضاعف خطره صيفا ويهدد حياة المواطنين المجاورين له

باشرت العديد من الجمعيات الى بعث نشاطعها التوعوي والتاهيلي من اجل التكفل بالاودية العابرة للتجمعات السكانية التي تحولت الى مصدر خطر خلال فصل الصيف بعدما خطرها ينحصر في فيضاناتها خلال فصل الشتاء وتهديدها بجرف مساكن الجوار ، اليوم تطور وضع اخطار هذه الاودية التي تحولت الى مصدر للموت ، حيث تحصي الجزائر أكثر من 500 مجرى مائي ووادي يعبر تجمعات سكانية او يمر بجوارها ، ما جعلها تتحول الى خطر صيفي كبير بعدما كانت تشكل خطرا بفضاناتها خلال فصل الشتاء .

1/ غرق الاطفال والامراض المتنقلة عن طريق السباحة في الاودية :

حذرت مصالح الحماية المدنية في بياناتها من السباحة في الأودية والبرك المائية لما تسببه سنويا من مآسي بفعل غرق العديد من الأطفال في الأودية والبرك ويصعب إنقاذهم ، بفعل تاخر وصول الحماية المدنية ، وتعتبر الاودية العابرة للتجمعات السكانية احدى اكبر مأسي السكان ، ففي هذه السنة احصت مصالح الحماية المدنية لحد الان وفاة 10 اطفال على الاقل في البرك والاودية منهم 03 بالمدية و02 بالبويرة خلال ال72 ساعة الاخيرة ، هذا وضاعفت التساقطات المطرية الاخيرة التي جاءت متأخرة مع بداية شهر جوان الماضي في المحافظة على جريان هذه الاودية أو على الاقل بقاء المياه بها ، وزاد منع شواطئ البحر على الشباب في رفع نسبة حوادث الغرق نتيجة الاقبال الكبير على هذه المجاري المائية هربا من لفح الحر الذي تجاوز الحدود وهربا من حظر التجوال الذي فرضه وباء الكرونا ويرتفع سبب الغرق في الاودية الى وجود الطمي وجدور الاشجار واغصانها في اعماق البرك والتي تترسب هناك بعدما تجرفها مياه الامطار ، ضف الى ذلك العديد من الامراض التي سجلت وسط الاطفال من امراض جلدية وحروق بفعل ثلوث مياه هذه المجاري المائية التي غالبا ما تكون بفعل قنوات الصرف الصحي التي تحول اليها من التجمعات السكانية كحل سهل للتخلص منها .

2/ الأودية تتحول الى مفارخ للباعوض النمر الخطير والناقل للأمراض :

فجرت تقارير مصالح البيئة وحماية الإقليم بالبلديات التي تحوي الوديان والمجاري المائية من خطر كبير يخص انتشار باعوض خطير يعرف بباعوض النمر والذي ظهر في العديد من المواقع على غرار العاصمة ، وهران ، عين تموشنت .، الغزوات ….. واغلب المدن التي تعبرها الوديان والتي غالبا ما تكون متشبعة بالطمي وتنموا بها الأعشاب الطويلة السيقان والقصب وهي أفضل المواقع لتفريغ كل أنواع البعوض والحشرات الضارة ، ورغم عمليات التطهير التي قادتها البلديات بمعية الجمعيات ومصالح البيئة بالولايات إلا إن ذلك لم يشفع في القضاء على هذا النوع المعروف بالباعوض النمر الذي صار ينقل الأمراض والابئة ويتسبب في معاناة العديد من الأشخاص خاصة أولئك المصابين بالإمراض المزمنة كالضغط الدموي والسكري والاطفال بفعل قلة مناعتهم ، حيث ظهرت مئات الحالات بالعديد من الولايات خاصة و قد ارتبط الباعو ض بالمواقع الغير نظيفة على غرار المياه القذرة والطمي والاوساخ ، ما جعل لدغاته تسبب طفحات جلدية خطيرة ، وحذر الاطباء من انتقال فيروس كوفيد19 المسبب للكورونا بفعل الباعون ، ما جعل البلديات والجمعيات تكثف من حملات التنظيف وازالة الاعشاب والقصب من هذه الاودية.

3 تحوله إلى مفرغ للمياه القذرة ومصدر للأمراض والأوبئة عبر سقي الخضروات :

بعيدا عن السباحة وقريبا من الامراض فأن خطر الاودية العابرة للتجمعات السكانية صيفا تطورت من سنة لاخرى ، حيث تم احصاء مايزيد عن 500 وادي عابر للقرى والمداشر والمدن على المستوى الوطني منها 478 واد تحول الى مفرغة للمياه القذرة لهده التجمعات الآمر الذي ضاعف من اخطارها وتاثيرها على السكان ، حيث تحولت الى مفرخة إلى كل أنواع الباعوض من جهة ، ومصدر للروائح الكريهة من ناحية أخرى بالإضافة إلى مركز لانتقال الإمراض المنتقلة عن طريق المياه من خلال امتزاج المياه القذرة بمياه الشرب ، زد الى ذلك استعمال السكان المجاورين لهذه الأودية للمياه القذرة في سقي محاصيل زراعية التي ضاعفت من مخاطر الأمراض وأظهرت إمراضا خطيرة وفي مقدمتها السرطان بمختلف انواعه بفعل استهلاك الخضر المسقية بالمياه القذرة خاصة الخس والبطيخ والخيار واغلب الخضر التي لايتم طبخها ما يضاعف من رفع الاخطار التي أظهرتها هذه الاودية صيفا ، بعدما كانت أخطارها محصورة في فيضاناتها التي تهدد باغراق السكان المجاورين لها .

محمد بن ترار