أكثر من 3000 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أكدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الماضي 3176 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما يمثل أحد أكبر القفزات في حصيلة ضحايا الوباء في البلاد.

أفادت بذلك اليوم الجمعة وكالة “فرانس برس” استنادا إلى بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا في العالم.