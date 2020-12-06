أكثر من 20 تدخلا للحماية المدنية بوهران بفعل الامطار الاخيرة

أحصت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران خلال ال24 ساعة الماضية ما يفوق 20 تدخلا تخص تسربات المائية وتجمعها بمحاور الطرق دون تسجيل خسائر بشرية، وذلك بفعل تساقط كميات معتبرة من الأمطار حيث تمثلت معظم هذه التدخلات في امتصاص المياه المتسربة إلى بعض المنازل الفردية وعبر بعض الطرق ومفترقات الطرق والأنفاق بالولاية وتحرير مجاري المياه المتجمعة بفعل سوء الاشغال الصفية التي كشفتها اولى قطرات امطار الشتاء ، من جانب اخر تم تسجيل عدة تجمعات للمياه بطرقات سيدي الشحمي وبئر الجير والسانيا ومرسى الحجاج وبطيوة وحاسي عامر بسبب انسداد لبالوعات بفعل عدم تهيئتها خلال فصل الصيف مما تسبب في بعض الاضطرابات في حركة المرور، من جهة اخرى تسببت الأمطار أيضا في تسرب المياه إلى بعض المنازل خاصة على مستوى حيي بلاطو ببلدية أرزيو واكواخ حي الكيمو ببلدية السانيا أين وصل مستوى التسرب إلى 40 سم.

محمد بن ترار