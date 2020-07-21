أكثر من 150 جزائري من عمال الشركات البترولية عالقين بالسعودية يناشدون الرئيس تبون

ناشد حوالي 150 جزائري عالق بالسعودية من عمال الشركات البترولية الرئيس عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من اجل اجلائهم الى اهاليهم بالجزائر الذين حرموا من زيارتهم في الجزائر منذ05 اشهر و تم حرمانهم نهار امس من االجلاء بحجة انهم مقيمون .

هذا واشار كل من ناصر بوعصيد وعلي قيبوب ومقداد يوسف واكثر من 150 عالق اخر في اتصال بجريدة الوسط انهم إتصلوا بالسفارة الجزائرية بالرياض لكن هيئتها اشارت انه لاحق لكم في الترحيل بحكم انكم مقيمين ، رغم انهم عمال بالشركات البترولية ب05 اسابيع مقابل 05 اسابيع ، وهم حاليا عالقون ، وابنائهم وعائلاتهم بالجزائر دون مصروف ، كما انهم لايمكون شهادة اقامة سعودية ، أكثر من هذا فأن الطائرة التي اجلت الجزائريين ليلة امس اقلعت ناقصة من 50 مسافر ، وندد العمال بتصرفات السفارة التي عوض ان تقف معهم كرعايا جزائريين اعتبرتهم مواطنين سعوديين مقيمين وحرمتهم من حقوق اابجلاء خاصة في ظل اايوضاع المالية المزرية التي يعيشها ذويهم في الجزائر نتيجة انعدام سبل بعث اا”موال اليهم ، وكذا وجود مرضى يحتاجون الرعاية .

محمد بن ترار