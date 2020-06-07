أكثر من 10 الاف ملف جنائي دون فصل

* 50 ألف ملف آخر بالمحكمة العليا

فجرت مراسلة موجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام من قبل محامين وضحايا من السجون الجزائرية وعائلاتهم يناشدونه التدخل العاجل من أجل الإسراع في إيجاد طريقة لاستئناف المحكمة الجنائية التي عرقلتها جائحة الكورونا ما أدى إلى تراكم ما يزيد عن 10000 ملف تستوجب النظر والفصل فيها ما يزيد عن 25 ألف متهم محبوس احتياطيا بحكم أن المتهم بريء إلى غاية إثبات إدانته من قبل المحكمة.

هذا وضاعفت عملية العزل والإبعاد عن طريق منع الزيارات بفعل جائحة الكورونا من معاناة المحبوسين وعائلاتهم الذين يناشدون السلطات العليا بالتدخل ، من جانب آخر راسل محامون من مختلف منظمات الوطن رئيس المنظمة لإيجاد حل لهذا المشكل الذي اضر بموكليهم ومكاتبهم التي صارت في مواجهة مباشرة مع الزبائن ، خاصة وان الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وفقا للقانون الجزائري ، وكيف تتعامل السلطة في حالة براء المتهم بعد أكثر من 20 شهر في الحبس ، حيث تم تبرئة ساحة متهمين بعدما قضوا 10 سنوات في الحبس .

من جانب آخر أكد بعض المحامين عن وجود ما يزيد عن 50 ألف ملف محصور بالمحكمة العليا ونفس العدد بمجلس الدولة ناهيك على ملفات المحاكم الإدارية والتي صارت توقف مصالح متهمين محبوسين وآخرين خارج السجن ينتظرون تسوية وضعيتهم ، مؤكدين أنه ورغم رقمنة قطاع العدالة تبقى الملفات تقضي أكثر من 08 سنوات في المحكمة العليا دون فصل ما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين الذين بعضهم توفوا دون رؤية حقوقهم .

محمد بن ترار