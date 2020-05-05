أكثر من نصف فرنسا في حالة تأهب من غزو بعوض النمر الآسيوي الناقل للفيروسات!

وُضع زهاء 65% من فرنسا في حالة تأهب بعد غزو تعرضت له البلاد من قبل بعوض النمر الآسيوي العدواني، الناقل المعروف لحمى الضنك وشيكونغونيا وفيروس زيكا، مباشرة قبل تخفيف إجراءات الإغلاق.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو ما يسمى بـ”الدبابير القاتلة”، وُضع 57 قسما إداريا من أصل 101 في فرنسا، في حالة تأهب “حمراء” قصوى مع وصول أسراب بعوض النمر إلى البلاد – تماما أثناء استعداد المواطنين للعودة إلى العمل في 11 مايو، بعد أسابيع من إجراءات الحجر والإغلاق بسبب فيروس كورونا.