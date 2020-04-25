أكبر عملية إسكان بعد تجاوز أزمة الكورونا

كشفت وزارة السكن والمدينة في مراسلة إلى مديرياتها الولائية بضرورة إحصاء السكنات الجاهزة والقريبة من الإتمام من أجل توزيعها مباشرة بعد تجاوز أزمة الكورونا.

هذا وشددت الوزارة على ضرورة إتمام المشاريع التي قربت على الانتهاء من الأشغال والإسراع في ربطها بالشبكات الحيوية وتهيئة ساحاتها ، بهدف تنظيم اكبر عمليات توزيع ممكنة بعد جائحة الكورونا ، من جانب آخر دعت الوزارة مديرياتها وبالتنسيق مع السلطات الولائية بالولايات حسب الاختصاص إلى بحث سبل تأخر انطلاق بعض المشاريع السكنية من طرف المقاولات مع بعث اعذارات إليها ومتابعتها قانونية ، مع ضرورة اتخاذ نفس الإجراءات مع المقاولات والمرقين المتأخرين في انجاز المشاريع السكنية عن طريق اللجوء استعمال السبل القانونية في التعامل معهم تحت طائلة العقوبة من اجل محاصرة أزمة السكن وضمان القضاء عليها في القريب العاجل من خلال تكثيف المشاريع ومحاربة السكن الهش والفوضي من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعين بالولايات .

محمد بن ترار