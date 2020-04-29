أكاديميون يطالبون بإيقاف برامج “الابتذال “

بقلم: محمد مرواني

انتقد أساتذة جامعيون في علوم الإعلام والاتصال ما سموه “الابتذال والإساءة ” في برامج عديدة للقنوات الخاصة خلال شهر رمضان الفضيل واعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص الدكتور العربي بوعمامة أن هناك ” إساءة ممنهجة للعائلات الجزائرية ورسائل للابتذال وراء بعض البرامج التلفزيونية منها سلسلة “الكاميرا المخفية ” التي يبدو أنها تفتقر لأي نص ومعالجة مهنية ولا يمكن وفق معايير العمل الإعلامي المعروفة وضعها في أي باقة برامجية كما تسائل الدكتور مدير مختبر الدراسات الاتصالية والإعلامية وتحليل الخطاب بجامعة مستغانم عن دور الهيئات الرسمية وعدم التحرك بالصرامة المطلوبة خارج ثقافة الإنذارات التي لا تكفي لتأطير الموجود والحد من الانحرافات التي أصبحت العديد من القنوات تصر على تكرارها وكان الأمر يتوقف عند برنامج تلفزيوني يبث لساعة بل إن الضرر كما يؤكد الباحث عميق على النسق الاجتماعي والقيمي ويتطلب تدخلا سريعا من قبل الهيئات الرسمية المسؤولة.

الدكتور العربي بوعمامة

هذا تجاوز خطير للتشريعات القانونية والمواثيق الأخلاقية

هذا وأضاف الدكتور العربي بوعمامة الذي يدير مختبرا للدراسات الاتصالية والإعلامية بجامعة مستغانم ورئيس تحرير مجلة “الاتصال الاجتماعي ” المحكمة ورئيس قسم الاتصال والإعلام بالجامعة إن ما يحدث من انحرافات على مستوى عدد من القنوات التلفزيونية يستهدف بشكل وضاح منظومة القيم الأخلاقية والمهنية التي ترتكز عليها الممارسة الإعلامية مشيرا إلى حالة من العبث الغير مفهوم الذي يرافق نشاط هذه القنوات رغم وجود قانون للإعلام تناول في مواده بعض الجوانب الهامة التي تؤطر نشاط القنوات الخاصة وتجعلها أكثر مسؤولية واحترافية اتجاه الجمهور واتجاه النسق العام واعتبر الباحث والأكاديمي أن سلطات الضبط الإعلامية التي لم يفعل نشاطها بعد بالأداء المطلوب والغاية المنشودة مسؤولة عن إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة التي سيكون ضررها عميق للغاية على المشهد الإعلامي في مجاله السمعي البصري معتبرا أن التكوين العلمي والمهني للصحفيين وممارسين مهن الإعلام الأساسية والملحقة أضحى ضروريا ولا يمكن الإبقاء على قنوات تمارس “الفوضى ” في القطاع ولا تلتزم بالمواثيق وأعراف العمل الإعلامي المعروفة والمضبوطة في البحوث الأكاديمية والعلمية وطالب الأستاذ الجامعي بضرورة مراجعة الممارسة الإعلامية في القنوات الخاصة مشيرا أن الوقت لم يكن كافيا لبناء تجربة نوعية في السمعي البصري ولا السياق كان محفزا ومناسبا.

البرفيسور “مالفي عبد القادر “

يجب حذف هذه البرامج الضعيفة والمسيئة للجمهور

من جهته انتقد بشده البرفيسور مالفي عبد القادر هذا النوع من البرامج التلفزيونية داعيا إلى حذفها من الباقة البرامجية والاهتمام بها ثتقيفي تعبوي في هذا السياق الخاص الذي تعيش فيه البلاد وضعا استثنائيا يتطلب تجسيد إستراتجية إعلامية نوعية تعتمد على البرامج الجادة وتأطير ما هو إعلام ترفيهي في المضامين مشيرا إلى أن العديد من الفقرات التي تبث تخدش الحياء العام وتنشر الرذيلة في أوساط المجتمع وهذا أمر في غاية الخطورة يجب التصدي له بكل صرامة من قبل الهيئات الرسمية التي لا تتحرك كما يجب معتبرا أن المسائل المرتبطة بوضع البرامج التلفزيونية والإذاعية تقع على عاتق المتخصص والجامعة لا تستدعى في العديد من الورشات الهامة التي تصب في هذا المجال ويجب أن يتم مراجعة طريقة العمل في المسائل التي ترتبط بوضع مقترحات لترقية الإعلام الوطني خاصة في الشق المتعلق بالسمعي البصري معتبرا أن دور سلطة الضبط وغيرها من المؤسسات الرسمية يبقى هاما بالإضافة إلى دعم الباحثين والأكاديميين المهتمين بالاتصال والإعلام لأي مسعى يستهدف ترقية الممارسة الإعلامية وجعلها أكثر احترافية ومهنية واعتبر أستاذ التعليم العالي بجامعة مستغانم أن المنظومة القيمية والأخلاقية لوسائل الإعلام تعاني هي الأخرى من شرخ حقيقي وخطير نتاج التحاق الكثير ممن لا يمارس بهذا البعد الراقي بالعمل بوسائل الإعلام محذرا أن النتائج ستكون وخيمة إذا بقت الأمور على هذا النحو من “التمييع والسذاجة ” في الطرح الإعلامي الموجود في العديد من القنوات الخاصة دون تعميم في السياق .

الدكتور باعلي محمد سعيد

الإعلامي مسؤول عن ترقيه قطاعه وأخلقه نشاطه

هذا ودعا الدكتور باعلي محمد سعيد إلى ضرورة أن ينخرط الإعلاميون في ترقية الممارسة الإعلامية وتهذيب العمل في أبعاده المهنية التي تبقى في غاية الأهمية خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي يتطلب طرحا مهنيا وإعلاميا راقيا يراعي خصوصية الشهر الفضيل معتبرا أن ما يفع من انحرافات خطيرة في المعالجة الاعلامية لبعض البرامج وإدراج فقرات فارغة من حيث المحتوى سببه ضعف التكوين العلمي في الإعلام والاتصال بشكل عام وتمييع الممارسة الإعلامية التي أضحت أكثر تسطيحا من قبل بسبب الفوضى الموجودة في القطاع السمعي البصري والتي يجب أن تزول خاصة وان التجربة لها ثقلها في موازين مسار الإعلام الوطني واعتبر الدكتور باعلي محمد سعيد أن دور المهنيين والكفاءات القليلة في المشهد الإعلامي هام لفرض توازن هام على مستوى المهنة التي تضررت كثيرا بسبب غياب المصداقية في الأداء وانتشار رسائل للإساءة والابتذال في برامج في شهر رمضان تخاطب عائلات جزائرية وتم القفز بشكل خطير على السياق الاجتماعي والأخلاقي ومنظومة الأعراف والتقاليد الاجتماعي في هذه الهشر الكريم بنشر كلمات في برامج وتصوير مشاهد لا تليق على الإطلاق بداعي “الترفيه ” وكل ما بث في هذا المجال يعتبره المتخصص والفاعل المهني المحترف تجاوزا خطيرا لأخلاقيات المهنة وتعدي صريح على القانون والقيم ويجب أن تحاسب هذه القنوات على ما قامت به من عمل في غاية السوء اتجاه الجمهور الجزائري في شهر رمضان الفضيل وتطبيق اشد العقوبات التي تصل إلى سحب الاعتماد منها لردع البقية من تجاوز القوانين والقيم التي يستند عليها المجتمع الجزائري وهي هامة في أي مضمون إعلامي ينشر أو يبث عبر القنوات التلفزيونية.