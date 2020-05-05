أقنعة تستعمل في السباحة والغطس تنقذ العشرات من المصابين بكورونا”

أشار رئيس جمعية البحث في الإعلام والتكوين في الغطس (ريسيف)، حميد بلقسام، أن الجمعية وزعت 200 قناع غطس تستعمل في التنفس الاصطناعي للحالات التي تعاني من المضاعفات التنفسية المعقدة بمصالح الإنعاش نتيجة تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

وقال ذات المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء أنه استفاد من هذه الأقنعة قرابة 20 ولاية، مؤكدا أن استعمال هذا النوع من الأقنعة “أثبت نجاعته في الدول الأوروبية التي تفشى بها الفيروس”.

بدوره أكد الدكتور أمين نايلي الذي يعد من بين الأطباء الذين استعملوا هذا النوع من الأقنعة، وهو مختص في التخدير والإنعاش بالمؤسسة المتخصصة لشرشال (ولاية تيبازة)، أنه يتم اللجوء الى هذه الوسيلة عن طريق آلة التنفس الاصطناعي الميكانيكية عند معاناة المصاب بكوفيد-19 بضيق حاد في التنفس.

وأوضح أن المختصين في التخدير والإنعاش يستعملون طريقتين في حالة ضيق التنفس الحاد في الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل الطريقة الأولى في تنويم المريض وإدخال أنبوب داخل الجهاز التنفسي, لكن غالبا ما تتوفى الحالات التي تخضع لها.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في اللجوء الى القناع (ايزي بريث) المستعمل في السباحة والغطس وهي طريقة قال بشأنها الدكتور نايلي أنها “بدون تعقيدات ويبقى من خلالها المريض مستيقظا, مما يساعده من الناحية النفسية من خلال الاتصال مع السلك الطبي وشبه الطبي”.

وأكد بدوره رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير وزرع الأعضاء والأنسجة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالبليدة, الدكتور فاهد شاطر, أن استعمال هذا النوع من الأقنعة (الموجه أساسا للسباحة والغطس) للمصابين بكوفيد-19, سيما الحالات التي تعاني من ضيق في التنفس, “ساهم في انفاذ 75 مصابا غادروا المستشفى بعد أن تعافوا دون خضوعهم للتنفس الاصطناعي”.

وتم توسيع المصلحة لتشمل كذلك جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة تحت تسمية “كوفيد-19” و تتكفل بالمصابين بهذا الداء المقبلين على المؤسسة الاستشفائية الجامعية للبليدة الذين هم في حاجة إلى الإنعاش و التخدير.