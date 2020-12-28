أقاتل لبلوغ العالمية رغم نقص الإمكانيات والعراقيل التي تواجهني

حاورها: أحسن مرزوق

فتحت لاعبة المنتخب الوطني لرياضة “كيك بوكسينغ” “ليندة يماني” قلبها ليومية “الوسط” حيث عادت إلى قصة عشقها لهذه الرياضة وبداياتها االصعبة وحرمانها من الالتحاق بالمنتخب الوطني لأسباب خارج نطاق الرياضة ورغم ذلك كافحت ابنة شعبة العامر ببومرداس وحققت هدفها بتمثيل الجزائر في عدة منافسات دولية ،كما أطلقت بالمناسبة صرخة للسلطات من أجل الاهتمام بالرياضات الفردية التي تعاني التهميش مقارنة بكرة القدم واعدة الجماهير بتحقيق الألقاب والنتائج الإيجابية في المستقبل خاصة في حال توفر الظروف المناسبة.

أولا من هي ليندة يماني؟

لاعبة منتخب وطني في الكيك بوكسينغ متحصلة على ماستر في التربية البدنية والرياضية واستاذة في الثانوي وحكمة وطنية تخصص كيك بوكسينغ وحكمة جهوية تخصص كراتي وحكمة ولائية تخصص ملاكمة ومدربة كاراتي دو سابقا والكيك بوكسينغ و حاليا مدربة لياقة بدنية في بلدية شعبة العامر ولاية بومرداس.

ما حكايتك مع الرياضة ومن شجّعك على ممارستها؟

اهوى الرياضة منذ الصغر فقد بدأت ممارسة رياضة الكاراتي دو في سن العاشرة في نادي شعبة العامر تحت اشراف المدرب حماني حسين حتى سن 18 سنة تحصلت على الحزام الاسود وهنا انتقلت الى بلدية الثنية لأزاول التدريبات تحت اشراف المدرب كمال حلوان وعلي حلوان، وفي عام 2008 تعرّفت على مدربين لرياضة الكيك بوكسينغ ويتعلق الأمر بكل من غرناوط فاتح و سماتي فريد اين تم توجيهي من طرفهم لممارسة رياضة الكيك بوكسينغ وبعد مشاورة الاهل تم القبول وكانت اول حصة رياضية بتاريخ 27 أفريل 2008، أين وجدت التشجيع من قبل المدربين وكذلك اهلي اي ابي واخواني .

ما سر اختيارك رياضة كيك بوكسينغ على حساب الأصناف الأخرى؟

تم اختياري لهذه الرياضة كونها مشابهة لرياضة الكراتي دو التي كنت امارسها من قبل وما جذبني إليها اكثر هي القوة التي فيها والتي تزيد من الثقة في النفس بالأخص للمرأة فهي مخلوق ضعيف وبحاجة لما يزيدها ثقة في النفس وقوة لهذا فرياضة الكيك بوكسينغ القتالية كلها قوة و تحمل.

ماهي الفرق التي تدرجت فيها خلال مشوارك ؟

قمت بالانخراط في نادي ASAM شعبة العامر ما بين عامي 2008 و2018 قبل ان ألتحق بفريق ASWB جمعية امال للأمن الولائي ببومرداس .

كيف جرى انضمامك الى الفريق الوطني؟

كان انضمامي للفريق الوطني شيء صعب جدا تطلب مني الصبر ومعاناة كبيرة من عام 2008 وانا اتحصّل على المراتب الاولى وطنيا ولكن حرمت من الانضمام للفريق الوطني لأسباب مجهولة وبعد التحري ثبت انه هناك مشاكل بين الاتحادية الجزائرية ورابطة بومرداس، ولكن لم استسلم و واصلت العمل بكل اصرار وعزيمة لبلوغ هدفي وهو الفريق الوطني و الحمد لله في عام 2018 بعد تغير رئيس الاتحادية تم مشاركة رابطة بومرداس كسائر الرابطات وهنا احرزت المرتبة الاولى وطنيا في وزن أقل من 52 كغ في تخصص الفول كونتاكت ومن هنا تم استدعائي لتربص الفريق الوطني وبهذا تحقق حلمي الحمد لله.

ماهي أهم الألقاب والمشاركات في مسيرتك الرياضية؟

بعد التحاقي بالفريق الوطني سنة 2018 شاركنا في البطولة الافريقية بالكاميرون اين تحصلت على المرتبة الثانية افريقيا وحزت على الميدالية الفضي، وفي نفس العام احتضنت الجزائر فعاليات البطولة العربية شاركت خلالها في تخصصين وهما السيمي كونتاكت الذي جزت فيه على المرتبة الثانية عربيا و تخصص الكوان k_1 اين تحصلت على المرتبة الثالثة عربيا.

إلى جانب ذلك شاركت في بطولات بالاعوام التي حرمنا من المشاركة في البطولات الوطنية اين تواجدت في بطولة fcf بالهند سنة 2012 تحصلت خلالها على المركز الثان، كما شاركت في البطولة العربية للأندية في سنة 2013 اين تحصلت على المرتبة الاولى عربيا ، كما اني شاركت في بطولات احتراف في مصر تخصص k_1 مع منظمة ISKA اين حزت على حزام بطلة افريقيا، ومرتبة اولى في قتال الفراعنة.

كيف استطعت التوفيق بين الدراسة وممارسة الرياضة ؟

كنت من الفتيات اللاتي يعشقن الرياضة لأبعد الحدود وكنت متوسطة المستوى في الدراسة وقام الوالد حفظه الله بتنبيهي وتحذيري من ان اتخلى على دراستي من اجل الرياضة فاذا ما تم استبعادي من الدراسة فهو حتما سيحرمني من مزاولة الرياضة وهذا ما ايقظ بي حب الدراسة مع الرياضة وكنت اعمل جاهدة على التوفيق بينهما لكي لا اخسر احد منهما وبالانضباط وتنظيم الوقت تمكنت من التوفيق بين الدراسة و ممارسة الرياضة وكذا تدريب الكراتي دو للأطفال.

ما رأيك في واقع رياضة الكيك بوكسينغ والرياضية النسوية بصفة عامة في الجزائر؟

واقع الرياضة في الجزائر بصفة عامة غير مشرف ومتدهور جدا بالأخص الرياضات الفردية فهي مهمشة تهميشا كبيرا ولا تتلقى الدعم الكافي لكي تتطور وتتحسّن على غرار رياضة كرة القدم التي اخذت كل الانظار ولم تترك مجال للرياضات الاخرى للأسف، مستقبل الرياضة في الجزائر مجهول لعدم اعطاء لكل رياضة حقها في العطاء والانتاجية ورياضة الكيك بوكسينغ كباقي الرياضات الفردية فهي مهمشة ولا يعار لها اي اهتمام من طرف السلطات المعنية بذلك فقد حرمنا من المشاركات الدولية بسبب غياب الدعم المادي وكما حرمنا من حقوقنا كلاعبي المنتخب الوطني شرف الراية الوطنية دوليا ومحليا.

اما ما يتعلق بالرياضة النسوية فلا عين رأت ولا اذن سمعت فانا مثال للمرأة التي عانت في صمت ولم يسمع بها احد حتى فرضت نفسها في الفريق الوطني بهذا صار اسمها معروف ولكن ليس كأسماء بطلات افريقيا وعربيات و في الكراتي دو او الجودو التي نعرفهم جميعا مثل سليمة سواكري سابقا و حاج سعيد كاميليا وغيرهن اما بطلات افريقيا في الكيك بوكسينغ لم يسمع بهن، وخير مثال بطلة العرب وبطلة افريقيا بوعريشة ايمان فلا احد يعرفها وهذا اكبر دليل على ان رياضتنا مهمشة ولا يسمع بها اصلا ومثل كثير من النساء ممارسات الرياضة للأسف لا يوجد من يدعم الرياضة النسوية والتي هي قوة للجزائر ولكن هيهات هيهات.

ماهي الصعوبات والعوائق التي تعترضك في مشوارك الرياضي؟

أواجه صعوبات كثيرة منها نقص الامكانيات او بالأحرى انعدامها فانا اتدرب في قاعة لا يتوفر فيها ادنى الشروط وهي المرشاة ناهيك عن العتاد الرياضي من قفازات و أوقية و العتاد الخاص بالملاكمة وغيرها فلا يوجد الا الجدران و البساط فكيف لي ان اتدرب في ظل هذا التهميش، كما اني اتدرب منذ ستة سنوات بدون مدرب يشرف عليا فانا اتدرب مع لاعبين سابقين منهم عيساوي سليم و عمارة عمر وغيرهما، نحن ندرب انفسنا وهذا يعتبر عائق ايضا فمهما كنا ذوي خبرة وكفاءة إلا اننا بحاجة لمدرب يقف سندا لنا و يشرف علينا اشراف تام.

من بين العوائق ايضا التي اصادفها هذا العام هو اني استاذة تربية بدنية ورياضية في بلدية دلس والتي تبعد عن بلديتي شعبة العامر بكيلومترات وهذا يجعلني اذهب باكرا واعود متأخرة ومتعبة ما يؤثر على تدريباتي للأسف الشديد .

كيف تعاملت مع فترة الحجر الصحي وهل أثرت عليك ؟

الحقيقة ان مرحلة الحجر الصحي الذي مررنا به لم تكبح اصراري وعزيمتي و لم توقف تدريباتي بالعكس فقد حققت فيه ما لم احققه في الايام العادية وذلك بالمشاركات في البطولات الالكترونية والتي شاركت فيها في بطولة عربية اقيمت في الاردن تحصلت خلالها على المرتبة الثانية عربيا، وشاركت في بطولة اخرى اقيمت في مصر وتحصلت على المرتبة الاولى وبذلك حزت على حزام تلك البطولة، كما شاركت في عدة دورات تدريبية في تخصصات الكيك بوكسينغ من لوكيك ،كوان، مواي تاي،و رياضات البساط منها : بوانفايتيغ، فول كونتاكت ولايت كونتاكت.

شاركت أيضا في تربصات دولية في تحكيم الكيك بوكسينغ في جميع تخصصاته من رياضات الحلبة ورياضات البساط، كما انه حالفني الحظ وكنت محاضرة في احدى الدورات التدريبية في تخصص كارديو كيك بوكسينغ.

ماهي طموحاتك وأهدافك المستقبلية ؟

من ضمن اهدافي المستقبلية هي ان اكون بطلة عالم و حكمة دولية و مدربة دولية كذلك، وكما اطمح ان اكون مدربة فريق وطني جزائري، وادعو الله ان يحقق لي مبتغاي واكون بطلة عالم وحكمة ومدربة دولية تشرف بلدها في المحافل الدولية.

كلمة عن بلديتك وولاية بومرداس ؟

بلدية شعبة العامر هي مسقط راسي و افتخر جدا كوني ابنة هذه البلدية الزاخرة بالمواهب في كل المجالات وهي من ضمن البلديات المعروفة بأبنائها الاحرار اصحاب المواهب التي وصلت للعالمية ونذكر منها الكاتبة والشاعرة المتألقة ايمان بن ستواح وكذا مشري يوسف الذي شرفنا في تخصصه براكدانس، وابطال عالميين لرياضة الكيك بوكسينغ منهم سمير بوعمران، ڨطاف كريم، دلسي توفيق، غزال خالف واخرون

ماذا تقولين لكل فتاة موهوبة في الرياضة ؟

نصيحتي لكل فتاة ان تثق في نفسها وقدراتها وان تسعى وتناضل من اجل مستقبل زاهر فان لم تقف على رجليك وتكافحي من اجل اهدافك فلن يسمع بك احد كوني قوية و مثابرة و صنديدة وتحدي الصعاب وقاومي فآخر الصبر فرج فمهما عانيتي و تألمتي لا تستسلمي ابدا قومي من جديد وناضلي فالجزائر بحاجة لنسائها فأنتن القوة الكامنة كن واثقات من ذلك اسعين و جاهدن فبإصراركن و عزيمتكن ستبلغن القمة.

كلمة أخيرة لقراء الجريدة ؟

اشكركم جزيل الشكر على تسليطكم الضوء على البنت الرياضية المثابرة، تقلبوا مني فائق الشكر والعرفان على مجهوداتكم الجبارة لإيصال صوتنا للسلطات المعنية والتي نتمنى ان تكون آذان صاغية لنا وان تسلط الاضواء على الرياضيين المهمشين وان يستثمروا في الرياضين ذوي القلوب الحارة الذين يطمحون لرفع الراية الوطنية عاليا وتشريفها في المحافل الدولية.