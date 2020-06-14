أفغانستان أنتجت أشياء أخرى غير الحرب

اعتدت أن أستمتع بقصورنا المدمرة وأن أتذوق ثمارها اللذيذة

– الأم والأب الذكيان يستثمران بذرتهم من اللحظة الأولى

حوار: نوال سلماني

ضيفتنا لهذا العدد، إمرأة خَلقت من الحماس طريقها للوصول إلى هدفها النبيل، من خلال تقديم برامج تحفيزية خصت بها كل الفئات العمرية، تميزت بأخلاقها العالية وتواضعها ونضالها الفريد، من أجل أن تصبح إمرأة قيادية ذات بصمة فريدة من نوعها، فكان عنوان حياتها للنجاح أيها العلم: هل من مزيد؟.

ورغم غربتها الطويلة لا تزال تحمل لوطنها الكثير من الحب، لتجعل من شعار

يا بلدي متى أراك عريسا من جديد؟ دافعاً للمضي قدماً نحو تحقيق الفوز.

فأهلا وسهلا بك.

– هل لك أن تحدثينا بإيجاز عن سيرتك الذاتية وأهم محطات حياتك العملية؟

* تخرجتُ من الثانوية/ القسم العلمي وكنتُ من الأوائل، ثم حصلت على المنحة من السفارة الأفغانية ودرست بجامعة الإمارات وفي كلية العلوم/ قسم الرياضيات والمساعد اقتصاد، ثم بعد ذلك أكملت الماجستير في الهندسة المدنية تخصص مصادر المياه.

أملك أكثر من ثلاثين دبلوما في تخصصات مختلفة، كما إنني حاصلة على أكثر من(700) شهادة حضور دورات ومحاضرات مختلفة، ولدي دبلوم في الإستشارات النفسية ومقيمة معتمدة في الإبداع الكامن ومطورة تدريب ومدربة ألعاب تدريبية والايتكيت.

– حدثينا عن طفولتك في أفغانستان. وهل كانت هناك ميزة تميزك عن باقي الأطفال هناك ؟

“كانت طفولتي في أفغانستان من أجمل ذكريات الطفولة، إعتدت رغم الحروب، أن أستمتع بقصورنا المدمرة وحدائقنا ونتذوق ثمارها اللذيذة. أفغانستان جميلة جداً ولكن الناس لا تعرف عنها الكثير، هاجرنا إلى باكستان لفترة من الزمن وكنت أنا “إبن” والدتي لأنني، لا أملك إخوة ذكور، والدي كان مسافراً، فرغم خطورة الأمان في باكستان من اختطاف الأطفال والسرقة وغيرها، وبالرغم من صغر سني، كنتُ أشتري بضائع المنزل وأقايض بالسعر، وكنت ذكية أحفظ القرآن وأذهب إلى المدرسة، التي دخلتها وعمري ثلاث سنوات ونصف، لأنني كنت أنطق الحروف جيداً. لم يكن مهماً عمر الأطفال حينها، فكنت أدرس في مدرسة أفغانية أذكر إسمها (البنات المؤمنات) في شمشتو في باكستان .

ثم جئتُ إلى الإمارات وكان عمري حينها ست سنوات ونصف.

* لماذا إخترت الدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهل كان ذلك مخططاً له، أم جاء مصادفة؟

عندما أتيت للإمارات العربية المتحدة، كان والدي يعمل فيها من العام 2000، اضطروا لزيادة سني في جواز السفر أربع سنوات.

ولم أستطع الالتحاق بالتعليم لأن عمري كان أكثر من ثمان سنوات بالجواز، و رغم محاولاتنا أن نثبت أنني درست سابقاً إلا أن حكومة بلدي الذي كان يسيطر عليها نظام طالبان لم يختم على أوراقي ويصادقها فبقيت غير مكتملة، لذلك أخذت أدرس في البيت، ونظراً لظروفنا المادية لم أستطع الالتحاق بالمدرسة الخاصة، ولكن هناك تفاصيل مثيرة أخرى في حياتي منها أني استطعت أن ألتحق بمدرسة خاصة بعد اختبار تحديد مستوى الدرس في الصف الثامن، وحينها حصلت على الشهادة،

واستطعت أن أكمل دراستي رسمياً، وكنت أدرس في مدرسة مسائية، ولكن بتوفيق الله أصبحت من الأوائل، ودخلت الجامعة. وشكرت الله على نعمة وجودي في الإمارات، لأنها جامعة صنعت شخصيتي وأعطتني الثقة بالنفس.

* على أي أساس تم اختيار تخصصكِ في مجال التدريب، ومن كان له الدور البارز في تشجيعكِ على السفر وتلقي العلم والمعرفة؟

عندما كنتُ أحضر للحصول على شهادة الماجستير، ولكوني ذكية في مادة الرياضيات والمالية، لذلك

طلب مني مجموعة من الموظفين، وطلبة الماجستير من جامعة أخرى في مجال المالية، أن أدرسهم، وجهزت لهم الدروس، وقال لي وقتها أحد الطلاب أنك تصلحين أن تكون مدربة، وأنهم أحبوا شرحي كثيراً، وكان هو مدربا بالحقيقة، ومن هنا كانت الانطلاقة، وبما أن معظم عباقرة الرياضيات والهندسة يعانون من اضطرابات نفسية، فكانت لدي الرغبة في ولوج هذا المجال.

أستاذة آسيا، سنتحدث في عدة أمور تهم المجتمع من جميع النواحي، وسنبدأ بأول سؤال.

كيف نعمل على تنمية وتطوير حب القراءة والكتابة والرسم لدى الطفل ؟

* الأم والأب الذكيان يستثمران بذرتهم من اللحظة الأولى، من عمره، حيث يبدأ الوالدين مع الأطفال بالتدرج بالقراءة والتعلم

ربما الإجابة غريبة للبعض ولكن هناك نماذج حقيقية من الواقع، فعندما يركز الوالدين على تعليم أطفالهم نطق الحروف وقراءة القصص المصورة تستطيع الأطفال في سن إحدى عشر شهر، من قراءة الكلمات، ثم في عمر سنتين يستطيعون من قراءة القصص، وبالتالي الرسم، فعلينا أن نبدأ معهم بالقراءة واقتناء الكتب المهمة لهم، ثم أخذهم إلى المكتبات. ومن هنا نستطيع كشف ميولهم المبكرة .

كيف يمكننا التعامل مع الطفل العصبي والعنيد ؟ وما هي النصائح التي تساعد الأم على التعامل معهم ؟

الطفل العنيد يحتاج للاحتواء وتفهم نفسيته والتحلي بالمسؤولية، وذلك من خلال توجيهه، بكونه قائد، وأن رأيه مسموع إن ناقش بالدليل والحجة والبرهان والمنطق، وإقناع وعدم معاندة الطفل، وإن لا نستعمل معه العنف لنكون نموذجاً جيداً أمامهم .

وهناك طريقة أخرى، وهي أن تتفق الأم مع الطفل بالكتابة عما بداخله، حينما يكون معصباً، ثم يقرأ ما كتب، وحينها سيهدأ قليلاً ويتحدث عما يجول بخاطره.

بم تنصحين الآباء والأمهات الذين رزقوا بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ناحية التعامل والرعاية؟

* أهنئهم لأنهم محظوظون وأن الله اصطفاهم وخيرهم على سائر الأمهات، وإنها هدية ربانية يعلم حكمتها رب العالمين. أنصحهم بالكثير من الصبر والحلم وكتابة سيناريو نجاح استثنائي لمولودهم.

– كيف تقيمين الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية المسؤولة، عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ؟

* الجهات الحكومية لها دورها الكبير، ففي دولة الإمارات نرى أنها قد جندت كل أصحاب الهمم، بغية احتضان وتبني أحدث الوسائل والممكنات، التي تدعمهم من ناحية البيئة، كالكوادر والمختصين والمنهاج الراقي في التعامل وكل شيء يطور هذه العملية.

– ما هو دور الوالدين في التعامل الصحيح مع الابن المراهق أو الابنة المراهقة ؟

* يتلخص دورهم في بناء الجسور واحتواء أنماطهم وتوجيههم والتأثير الصحيح عليهم والتركيز على التربية الذكية.

– ما الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي،ولمَ ينظر للمريض النفسي وكأنه مريض عقلياً ؟

* غالباً ما يكون المرض النفسي بسبب إصابة تحدث نتيجة التعامل اليومي مع الحياة والمواقف، دون وجود أي مشاكل عضوية سابقة أو خاصة بالمخ، أما المرض العقلي، فهو خلل في تركيبة الدماغ أو الوصلات العصبية، مما يؤدى إلى تغير في سلوك المريض، ويكون في هذه الحالة خطيراً على نفسيته ومن حوله.

و من السهل إقناع المريض النفسي أنه بحاجة للعلاج، أما العقلي إلا انه يرفض العلاج أو الاعتراف بالمرض من الأساس، مما يتسبب في تدهور الحالة.

نحن نقول إضطرابات نفسية ولا نقول أمراضاً نفسية. وهناك مدارس مختلفة تتبنى التحليل والعلاج السلوكي ومدارس أخرى تتتبنى العلاج الاكلينكي والأدوية. وأنا من المدرسة الأولى التي تؤمن أن هناك قدرات متفاوتة للشخص وقناعات محددة، إن تمت تحليلها بعمق سنعرف أسباب الإضطرابات ونبدأ بالعلاج السلوكي بمعالجة الأفكار والقناعات فقط في حالة واحدة إذا المراجع إقتنع أنه بحاجة للتغيير والتطوير للأفضل، وأنه إستشعر أن هناك إضطراباً قد حصل له.

– التبول اللاإرادي عند البالغ، هل هو مرض نفسي، أم له أسباب أخرى ؟

* إلى جانب الأسباب العضوية، نعم هناك حالات ناتجة من الإضطرابات النفسة للتبول اللاإرادي، منها التعرض للخوف والقلق الشديدين فضلاً عنى فقدان الثقة بالنفس والاكتئاب الحاد.

– هل يحتاج الوسواس والإكتئاب إلي علاج دوائي وسلوكي لدى مختص، أم يحتاج إلى تقوية الإيمان وقراءة القرآن .

– لا شك أن تقوية الإيمان وتدبر القرآن يطمئن النفس وعلاج سلوكي لأنه علاج اعتقاد ، هناك حالات تحتاج للتدخل الطبي وأغلبها للعلاج السلوكي والتحليلي.

– كيف يمكننا التعامل مع الطفل المتوحد، وماهي أهم الأساليب المتبعة معه؟

* هناك أطياف للتوحد والتوحد، أغلب أسبابه خلقية، وهناك حالات لأطياف التوحد نتيجة الإهمال الشديد في الصغر، احتواء المصاب بشكل كبير والصبر عليه، وفهم حاجته للحماية لأنه مضطرب للمشاعر وتنمية مهاراته وقدراته الذهنية، وأن يحاول الشخص القريب منه دمجه تدريجيا مع أشخاص آخرين

* هل لك أن تبيني للقارئ ما مدى تأثير فايروس كورونا بعد إنتهائه، وما هي توقعاتك حول ما سيتركه هذا الوباء على سلوك البشر وأزماتهم النفسية ؟

* علينا أن نعزز صلابتنا العاطفية ونتحكم في إنتاج مسارات عواطفنا بعناية، الأزمة ستمر بإذن الله والسلوكيات تتغير ولكنها مرحلة جديد لنا نحن البشر لتبني سلوكيات جديدة ومهارات متنوعة، الفكرة أنها أزمة عاطفية ومن عنده مرونة عالية في التفكير والالتزام والميول لتحسين الإعتقاد الذي سيتمكن من الإنتاج بشكل أفضل .

– يقال أن الصمت أفضل من الكلام، هل الناس الإنطوائيين والذين يحبون الصمت هم مرضى نفسيين أم لك رأي مغاير لذلك ؟

* ليس بالضرورة، أن يكون هناك أنماط من الشخصيات تبدع وتعمل بفعالية أكثر في عالمهم الخاص، ويحتاجون تعزيز الذكاء الاجتماعي والتواصل مع الآخرين كما هي الفطرة البشرية.

– ما هي طريقة التعامل مع الطفل الغيور وماهي النصائح التي تقدميها للمربين ؟

* وذلك عن طريق احتوائه وفهمه وعدم الصراخ بوجهه وصب جميع مشاعر الإهتمام عليه، لكي لا يشعر بالأنانية، وتوزيع الإهتمام بالعدل ومشاركته المسؤولية وإتخاذ القراروتخييره وتحييده ببعض الاختيارات.

– بماذا تنصحين الأشخاص الذين لديهم نرجسية شديدة وغرور لكي يتركوا هاتان الصفتان اللتان تضران بسلوكهم وحياتهم المستقبلية ؟

* الكبر والأنانية يهلكان النفس، نعم الشخص الواثق من نفسه شخص محبوب ولكن الأناني والذي يهضم الحقوق فهو شخص يسبب اضطرابات نفسية لغيره، هذا النوع من الاضطراب نقول عنها أنها معدية. والشخصيات الأنانية تعدي الآخرين وتؤرقهم في حياتهم

– بم تنصحين الأشخاص الذين يعيشون في أحلام اليقظة والتيه في هذا العالم، حيث كل شيء يضيع منهم وهم لايشعرون؟

* بقراءة الكتب وقوة التركيز على العمل والسعي بعد التوكل على الله، وقراءة تجارب من سبقوهم بالعمل و المباشرة بالعمل الآن دون تأجيل، فالعمر يذهب والوقت لا يرجع والهمة نابعة من الشخص ويجب أن لا ينتظرون المساعدة من أحد سوى أنفسهم.

– أستاذة آسيا القرشي نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ونشكرك على إتاحة الفرصة لنا وإعطاءنا بعضاً من وقتك، شكرا.

* شكري الجزيل لك الأديبة والإعلامية الرااائعة أ. نوال لإتاحتي هذه الفرصة المتميزة باللقاء، و أحب شعب الجزائر ولهم معزة خاصة في قلبي، حفظكم الله من كل سوء، شكرا لاستضافتي في جريدتكم العطرة وفقكم الله.